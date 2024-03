Gelato day, Carloni: eccellenza che coinvolge filiera latte e produce valore aggiunto. VIDEOINTERVISTA

"Intanto diciamo che quel gelato a cui noi siamo abituati è un prodotto straordinario, che talvolta sottovalutiamo, ma che ha in sé una filiera produttiva che parte dall'agricoltura, dai prodotti tutelati, da straordinarie eccellenze locali fino ad arrivare alla zootecnia, quindi al latte, dalla produzione del latte fino alla trasformazione con i macchinari".

Così Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura, a margine della conferenza stampa di presentazione del del 12° “Gelato Day” e della 36^ edizione del “Gelato a Primavera”che si è svolta alla Camera.

"Perché non dimentichiamo che dietro al gelato c'è una filiera del latte che viene trasformato con dei macchinari per la conservazione per le vetrine frigo. Quindi, insomma, l'Italia rappresenta per il gelato una terra d'origine e una certificazione di qualità: tanto che nel mondo il gelato italiano è considerato uno dei prodotti più diffusi e più richiesti.

Ecco, partendo da questa responsabilità e consapevolezza io ho avuto modo di conoscere le rappresentanze di classe delle associazioni che rappresentano il gelato artigianale e con queste ho voluto organizzare, in occasione del 24 di marzo, Giornata Europea del Gelato, una conferenza stampa e una degustazione qui alla Camera proprio per tributare il giusto riconoscimento a questo settore e a questa nostra filiera di cui dobbiamo essere molto orgogliosi.

Ripeto, per noi è importante anche l'aspetto agricolo, perché il gelato è un acceleratore, è un produttore di valore aggiunto del sistema agricolo che vede nelle materie prime un riconoscimento molto importante e anche la possibilità di creare valore aggiunto ad una produzione agricola che è per noi motivo di vanto, di orgoglio. Quindi a questa filiera a cui dobbiamo tantissimo per cui abbiamo questo straordinario prodotto oltre a dire grazie volevamo tributare la giusta considerazione aprendo le porte di Montecitorio. Quindi insieme ai miei colleghi della Commissione agricoltura abbiamo deciso di valorizzare la giornata del gelato qua da noi".