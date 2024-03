Gelato day, Fabbri (Uif): prodotto di qualità che utilizza eccellenze. Valorizzare filiera con formazione e unità. VIDEOINTERVISTA

"Io rappresento le aziende produttrici di ingredienti. La nostra associazione si chiama Unione Italiana Food. Siamo il gruppo prodotti per gelato. E i nostri numeri dicono che all'interno della produzione del gelato in Italia servono 233.000 tonnellate di latte 69.000 tonnellate di di zucchero. E anche 53.000 tonnellate di frutta fresca". Carlotta Fabbri, presidente Gruppo prodotti del gelato UIF, interveniene ai microfono di Agricolae al termine della conferenza stampa di presentazione del 12° “Gelato Day”, che si è tenuta oggi alla Camera.

"Poi c'è la frutta secca, i limoni, pensiamo alle mandorle, pensiamo i pistacchi di Bronte alle nocciole del Piemonte. Abbiamo delle eccellenze in Italia che vengono valorizzate dal gelatiere finale all'interno della sua bottega e quindi con la sua inventiva e creatività riesce a produrre delle ricette meravigliose.

E in mezzo ci siamo noi che siamo i produttori degli ingredienti per gelato e quindi li trasformiamo da frutta fresca magari a pasta aromatizzanti semplicemente come se avessimo delle grandi cucine.

Sì, la filiera ha bisogno di due cose essere coesa. Ancora non siamo stati così bravi ad essere uniti e compatti e andare tutti nella stessa direzione. Vedo che ci stiamo arrivando. Oggi in conferenza abbiamo dimostrato di essere molto più uniti di quello che magari è successo in passato e abbiamo quindi bisogno di essere uniti e poi abbiamo bisogno di poter andare avanti di generazione in generazione.

Manca quindi la formazione, manca il coinvolgimento manca quello che è la cultura italiana cioè il gelato è parte della cultura enogastronomica italiana è un'eccellenza del made in Italy. Lo portiamo dall'Italia in tutto il mondo, vengono da tutto il mondo per poter approfittare dei nostri gelati. Ma noi italiani non ne siamo così consapevoli. Invece noi abbiamo bisogno che ci sia molta più cultura".