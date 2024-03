Gelato Day, Salvini: difendiamo tradizione, no a un gelato senza latte e con prodotti sintetici. VIDEO

“Vengo da un comitato di programmazione economica dove ho dettagliato 6 miliardi di investimenti di ANAS per le regioni italiane, bello però non esattamente light come il cioccolato con zenzero che ho appena provato.

Comincio una riunione stimolante che parla di Europa ed è fondamentale difendere la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, il nostro lavoro, magari per qualcuno questo è un discorso che va al di là della politica dei partiti, è proprio un discorso di esistenza”.

Cosi Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle infrastrutture, a margine dell’evento organizzato alla Camera dedicato al Gelato day.

“Magari qualcuno in futuro vede un gelato senza latte o un formaggio senza latte, un vino senza uva o altre o altre amenità sintetiche del genere quindi io conto di lasciare ai miei figli quello che i nostri nonni hanno lasciato a noi come tradizione, come gusto, come bellezza, come sapore. E quindi evviva il gelato artigianale italiano”.