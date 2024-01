Germania, protesta degli agricoltori contro i tagli ai sussidi: blocchi autostradali e convogli di trattori verso le maggiori città

Gli agricoltori tedeschi scendono in piazza con una protesta che sta causando diversi problemi di circolazione lungo le principali via autostradali e verso le direttrici delle maggiori città. Migliaia di trattori sono in strada, provocando blocchi sia nella zona metropolitana di Amburgo e Brema, sia verso la Porta di Bradenburgo a Berlino.

La manifestazione, sostenuta anche dalle società di spedizioni - che protestano contro l'aumento dei pedaggi dei camion - nasce dalla decisione del governo federale di tagliare lo sconto sul gasolio agricolo, con la fine delle esenzioni fiscali sulle macchine agricole. La spending review tedesca nasce dalla necessità di un compromesso all'interno del governo a semaforo (Spd, Verdi e Liberali) e dalla necessità, secondo il Cancelliere Olaf Scholz di tagliare le emissioni inquinanti.

il presidente dell'Associazione tedesca degli agricoltori, Joachim Rukwied, chiede ai cittadini comprensione per i disagi in corso, ma ha confermato che gli agricoltori non si fermeranno fino a che il taglio non sarà cancellato: Le nostre manifestazioni sono state autorizzate e facciamo uso del nostro diritto fondamentale, per comunicare alla società e ai politici che la Germania ha bisogno di un'agricoltura competitiva. Questo è l’unico modo per garantire la fornitura di cibo locale di alta qualità”, ha dichiarato il presidente.

Il governo tedesco ha infatti modificato parzialmente il provvedimento, ma l'azione non è ritenuta sufficiente. Infatti verrà mantenuto il trattamento preferenziale dell'imposta sugli autoveicoli per la silvicoltura e l'agricoltura; l’abolizione delle agevolazioni fiscali per il diesel agricolo non dovrebbe avvenire prima del 2026 e quest'anno sarà inizialmente ridotto del 40%. Tuttavia, le concessioni del governo federale non sono sufficienti per gli agricoltori tedeschi. L'associazione degli agricoltori ha chiesto la completa inversione di questi aumenti fiscali.

Durante tutta la settimana sono previsti viaggi di protesta nelle grandi aree di Amburgo, Brema, Potsdam, Magdeburgo, Halle, nonché nella zona del Reno-Meno e del Saarland. Sono inoltre previste manifestazioni a Monaco, Erfurt e Ravensburg, nel sud del Baden-Württemberg, tra gli altri. La settimana di protesta nazionale dell'associazione degli agricoltori culminerà il 15 gennaio con una manifestazione a Berlino.

La protesta degli agricoltori tedeschi non è l'unica, visto che circa un mese fa, in Francia, sui Campi Elisi e davanti all’Eliseo sono stati scaricati diversi quintali di sterco di vacca. In questo caso i produttori francesi hanno protestato contro il governo, la troppa burocrazia e la lentezza con cui vengono esborsati i fondi comunitari agli agricoltori, con particolare attenzione alla fine dell’esenzione fiscale per il gasolio, la mancanza di visibilità per l’agricoltura biologica e la direzione presa dalla Politica agricola comune dell’Ue.