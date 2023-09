Gestione del rischio, Proietti (Ismea): polizze a difesa, ancora scarsa consapevolezza nel mondo agricolo. VIDEOINTERVISTA

“La consapevolezza del mondo agricolo purtroppo è ancora scarsa, abbiamo percentuali non elevate nelle regioni settentrionali che però assorbono da sole quasi più dei due terzi delle provvidenze per le polizze private, il centro-sud ne assorbono un terzo, quindi vuol dire che gli agricoltori e le imprese agricole del centro e meridione non stipulano polizze a difesa.”

Cosi il Commissario straordinario ISMEA Livio Proietti all’incontro di Roma sulla gestione del rischio.

“Questo è molto grave perché l'agricoltura è un settore in cui l'aleatorietà è un fattore chiaramente determinante, purtroppo in negativo: non c'è forse nessuna attività umana più aleatoria dell'agricoltore che si rivolge al buon Dio per evitare la grandine, la siccità, le piogge elevate, gli agenti fitopatogeni e via discorrendo. Quindi questo va fronteggiato perché l'agricoltura, l'agroalimentare è invece strategico per il sistema paese: ricordo a tutti che quest'anno nel primo trimestre il PIL nazionale è stato trainato dall'incremento nel settore agroalimentare che ha fatto di più 12%.”