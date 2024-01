Gestione emergenze, Lollobrigida: criticità si sono moltiplicate ma Governo ha agito tempestivamente. Agricoltura tornata centrale

“Negli ultimi anni si sono moltiplicate vecchie e nuove criticità, che aggrediscono il settore della produzione primaria, rendendo necessario l’adeguamento delle risposte da fornire. Solo quest’anno, ricordo, le criticità alluvionali e, prima di queste, quelle di segno opposto derivanti dalla siccità, ed ancora: il mal secco degli agrumi, la peronospora, la flavescenza dorata della vite, il cancro batterico del kiwi, il bostrico tipografo per la filiera del legno, l’aggressione del granchio blu al settore della pesca e dell’acquacoltura, la peste suina africana.

Tutto questo, in un quadro di criticità internazionali dovute ai conflitti in corso, ai fenomeni migratori, e ad una competizione a livello mondiale che ha visto i nostri settori dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca, particolarmente penalizzati.”

Così il ministro Masaf nel corso del question time alla Camera.

“Per questa ragione il nostro Governo non ha tardato a mettere in campo tutte le risposte possibili nel quadro delle disponibilità economiche ben conosciute: dai fondi per sostenere le filiere deboli a quelli per l’innovazione tecnologica fino al raddoppio delle risorse per il PNRR.

Abbiamo agito anche sul piano strategico, e in particolare sulla ricerca, affinché l’Italia sia avanguardia nella produzione di piante più forti e resistenti, grazie alle TEA, le tecnologie di evoluzione assistita.

Occorre ricordare poi l’importante incremento della dotazione finanziaria del Fondo di mutualità nazionale AGRICAT, pari a 2,87 miliardi di euro, dei quali 1,28 provenienti da risorse unionali. Abbiamo preso atto delle criticità derivanti da un sistema di gestione del rischio in agricoltura che ha mostrato tutti i suoi limiti e, ciononostante, abbiamo previsto risorse utili ad impedire che le criticità dello stesso ricadessero sui nostri agricoltori.

Siamo intervenuti con un piano straordinario di contenimento e riduzione della popolazione degli ungulati, primo vettore della diffusione della peste suina africana; siamo intervenuti con stanziamenti straordinari a sostegno del settore degli agrumi, delle pere, della frutta a guscio.

Sono orgoglioso, inoltre, che il nostro Governo abbia potuto prevedere, come lei ha sottolineato, nella legge di Bilancio per il 2024, l’istituzione di un ulteriore Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, finalizzato ad intervenire sulle criticità che dovessero emergere o riproporsi nei prossimi anni.

Con questo governo l’agricoltura e la pesca sono tornate centrali e gli agricoltori, forse a differenza anche di qualche altra nazione europea, sanno che la maggioranza è dalla loro parte.“