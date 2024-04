Giansanti (Confagricoltura): congratulazioni a Orsini (Confindustria), pronti a proseguire nella collaborazione

“Congratulazioni a Emanuele Orsini per la designazione a presidente di Confindustria. Imprenditore attento, si è distinto in questi anni per l’impegno verso il mondo produttivo italiano con esperienza e competenza. Siamo certi di poter continuare a lavorare insieme a Confindustria, come fatto in questi anni, in un’ottica di integrazione delle azioni a tutela delle imprese e per lo sviluppo dei settori nei quali operiamo, pilastri dell’intera economia nazionale”. Lo dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, “Con la convinzione che la collaborazione tra Confagricoltura e Confindustria continuerà ad essere solida e proficua, per porre in essere strategie condivise per affrontare le questioni urgenti del mondo imprenditoriale e nuove opportunità per lo sviluppo economico e sociale del Paese”, conclude Giansanti.