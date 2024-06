Giansanti su Avvenire: l’agricoltura deve ripartire dai valori: resilienza, solidarietà e consapevolezza

“Credo che occorra ripartire dai valori. E quindi da alcuni capisaldi che, da sempre, caratterizzano il nostro modo di produrre e di essere imprenditori. È vero che l’agricoltura e l’agroalimentare si sono innovati nelle tecnologie e nei processi di produzione, ma i principi secondo i quali lavoriamo sono sempre quelli”. Così Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, nell’intervista di Andrea Zaghi su Avvenire.

“Dobbiamo rafforzare le nostre filiere strategiche: le esportazioni aumentano ma crescono anche le importazioni. Serve un patto chiaro con l’industria alimentare – dichiara Giansanti – per portare sempre più cibo italiano nel mondo; cibo che deve essere prodotto con materie prime italiane e non d’importazione. Per questo noi abbiamo lanciato Mediterranea, una compagine con Unionfood che vale 106 miliardi di euro e che offre lavoro a 650mila addetti”.

Sullo sfondo un’agricoltura sempre più centrale in Europa e nel mondo. Per il presidente di Palazzo della Valle il settore primario è chiamato a “produrre cibo per tutti. E lo deve fare bene. Teniamo conto che il cibo oggi viene anche usato come un’arma. La Cina detiene il 50% degli stock delle commodities agricole. La Russia sta diventando il primo esportatore di cereali. Ci dobbiamo rendere conto di questo, delle sfide che queste condizioni pongono a tutti”.