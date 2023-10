Giornata alimentazione, Coldiretti: il pane degli italiani. Prima mostra su pagnotte a rischio estinzione con Prandini e Lollobrigida

La crisi mondiale del grano tra guerra e cambiamenti climatici sconvolge il pane, con un impatto su prezzi, consumi e disponibilità di quello è che il prodotto simbolo della giornata dell’alimentazione che si celebra il 16 ottobre.

Un profondo cambiamento che sarà al centro del Villaggio contadino della Coldiretti a Roma con la prima rassegna dei pani tradizionali regionali a rischio estinzione con le proprie storie, forme, colori e sapori, assieme ai cuochi contadini della Coldiretti che sforneranno dal vivo le pagnotte della tradizione contadina ma sveleranno anche le ricette antispreco della tradizione.

L’appuntamento è per domani, sabato 14 ottobre alle ore 9 al Circo Massimo, nel cuore della Capitale, dove sarà diffuso il primo rapporto su “Gli italiani e il pane” con dati esclusivi su come è profondamente cambiato il rapporto con l’alimento base della dieta alimentare, dalle nuove tendenze all’impatto dell’inflazione fino alle strategie per ridurre gli sprechi. Focus sulle speculazioni in atto sulla fame a livello internazionale.

Assieme a migliaia di agricoltori da tutta Italia saranno presenti il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, il presidente della Commissione agricoltura del Senato Luca De Carlo, il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca, il segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il vicedirettore generale della Fao Maurizio Martina, l’ad di Philip Morris Italia Marco Hannappel, il Presidente della World farmers market coalition Richard McCarthy, il presidente di Symbola Ermete Realacci, la delegata nazionale di Coldiretti Donne Impresa Mariafrancesca Serra, l’ad di Consorzi agrari d’Italia Gianluca Lelli.

Il villaggio contadino è stato realizzato dalla Coldiretti a Roma, fino a domenica 15 ottobre, per far toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con le specialità 10%% italiane, in sella ad asini e cavalli o nelle fattorie didattiche dove i bambini possono imparare a pigiare l’uva, preparare la mozzarella, impastare il pane o fare l’orto. #stocoicontadini. Il Villaggio Coldiretti di Roma è anche l’unico posto al mondo dove per l’intero lungo week end tutti potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Al Villaggio si possono anche scoprire le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica, promossi da Terranostra.