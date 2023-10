Giornata alimentazione, Confeuro: l’acqua è vita, dobbiamo usare tutti i mezzi tecnologici per non lasciare indietro nessuno

In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2023, il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha elogiato il Presidente Mattarella per aver affermato che "è un delitto trasformare cibo e acqua in strumenti di conflitto". Il Ministro ha sottolineato la necessità di garantire cibo di alta qualità a tutti e ha enfatizzato l'importanza di cooperare con i Paesi in difficoltà, esportando conoscenze, capacità e tecnologie agricole e puntando sull'innovazione.

La Confeuro, da sempre si è schierata a favore dei più deboli, difendendo i loro diritti e lottando perché tutti abbiano uguale accesso all’acqua e al cibo. “Concordiamo con il ministro Lollobrigida e vogliamo ricordare i numeri assurdi che caratterizzano questo problema: 2,4 miliardi di persone vivono in Paesi con stress idrico; 600 milioni di persone dipendono da sistemi alimentari basati sull'acqua; solo il 2,5% dell'acqua sulla Terra è dolce, con il 72% di essa utilizzata per l'agricoltura. – afferma Andrea Michele Tiso, Presidente di Confeuro.

“L’acqua è vita ed è un diritto innegabile. Non vogliamo e non dobbiamo lasciare indietro nessuno perché oggi per fortuna esistono i mezzi tecnologici che ci permettono di contrastare certe criticità – prosegue il presidente Tiso”.

“L'innovazione, gli investimenti e l'educazione sono le chiavi per portare un cambiamento concreto. Bisogna investire in impianti idrici, di desalinizzazione; creare sistemi agricoli sostenibili e più economici, cercando di coinvolgere tutti gli attori delle filiere così da permettere a tutti di iniziare un processo che nel medio periodo ridurrà la crisi alimentare ed idrica” – conclude il Presidente della Confederazione degli agricoltori europei e del mondo”.