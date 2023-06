Giornata Ambiente, Battistoni (FI): Occasione per riflettere su ruolo strategico

“È importante ricordare e celebrare quest’oggi la Giornata mondiale dell’Ambiente perché con questo evento, voluto e promosso dall’Onu, noi tutti siamo sensibilizzati ulteriormente nel ricordare il ruolo strategico che l’ambiente, la natura e le nostre politiche rivolte alla sostenibilità e al progresso in chiave green possono produrre sia per il benessere della nostra Nazione che per le future generazioni”. Lo dichiara in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici della Camera e deputato azzurro, Francesco Battistoni.

“Abbiamo assistito di recente ad alcuni drammi legati proprio alla complessità del nostro territorio che richiedono interventi di messa in sicurezza mirati che siano però uniti ad una attenta e puntuale progettazione. La tutela dell’ambiente, dei cittadini e della nostra società - prosegue Battistoni – è una priorità del Governo Meloni che a livello nazionale, ma soprattutto a livello comunitario sta portando avanti suggerendo politiche sostenibili in linea con le esigenze dei nostri territori e delle nostre economie.

Raggiungere i target previsti in Europa è una nostra priorità – aggiunge - ma come attuarli deve essere nella libera scelta degli Stati membri che non possono essere ristretti in obiettivi comuni difficilmente realizzabili”, conclude Battistoni.