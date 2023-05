Giornata Biodiversità, Lollobrigida: agricoltura e allevamento garantiscono manutenzione ambiente. Chiederemo aiuto all’Europa. VIDEOINTERVISTA

È oggettivo il ruolo del mondo agricolo e di quello dell'allevamento che spesso garantiscono la manutenzione dell'ambiente, mentre per tanto tempo si è pensato il contrario che lasciare l'ambiente senza la manutenzione degli agricoltori e dei produttori locali potesse portare miglioramenti. Dopodiché si lavorerà, come stiamo facendo, anche su una pianificazione attenta".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione della giornata mondiale della biodiversità organizzata a Palazzo Rospigliosi da Coldiretti.

"Abbiamo già fatto degli interventi normativi in senso diverso rispetto a quello che è stato in passato, per esempio della pulizia dell'alveo dell'alveo dei fiumi. Io credo che il contributo di coloro che possono raccogliere legname dei fiumi sia un contributo positivo. Il collega Carloni, presidente della Commissione, ha presentato un emendamento che è passato in legge di stabilità quindi attiveremo anche su quello la possibilità di raccogliere legna senza rischiare invece multe e sanzioni come è stato in passato e addirittura abbiamo previsto un contributo per formare le persone che lo fanno anche nel rispetto di modalità idonee, ma permettendo a chi vuole di aiutarci a tenere l'ambiente in modo tale da non accentuare gli effetti di eventi come quello che abbiamo visto in questi giorni.

Dopo il Consiglio dei ministri ci sarà l'incontro a Palazzo Chigi con Le Regioni. In parte è stata colpita anche la Regione Marche. Per quanto riguarda il nostro Ministero abbiamo proprio nelle prime ore ricercato tutte le disponibilità che avevamo e abbiamo trovato risorse. Abbiamo fatto la richiesta anche all'Europa che, in eventi simili, è intervenuta in sostegno di nazioni che hanno subito gli stessi danni e le stesse criticità e quindi auspichiamo che ci sia un intervento anche in quest'ottica".