Giornata cane: Coldiretti/Ixe’ 6,8 mln italiani in vacanza con Fido

Sono 6,8 milioni gli italiani che nell’estate 2023 hanno scelto di partire in vacanza con il proprio animale da compagnia, grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata in occasione della Giornata mondiale del cane del 26 agosto che nel nostro Paese interessa ben il 42% degli italiani che possiedono un animale secondo l’Eurispes.

L’accresciuta sensibilità ha favorito le vacanze con il proprio amico fedele, compagno di tutti giorni, con la presenza con un numero crescente di strutture turistiche che – sottolinea la Coldiretti - non solo accettano gli animali ma che addirittura offrono servizi ad hoc. Sono sempre più numerose – continua la Coldiretti – anche le spiagge che consentono di non separarsi dal proprio animale al quale in alcuni casi vengono addirittura offerti momenti di svago e di pulizia.

Gli agriturismi sono le strutture che sono maggiormente in grado di garantire ai piccoli amici una meritata vacanza all’insegna della riconquista della libertà e della vicinanza ai loro padroni tanto che in Lombardia e nata quest’anno la prima rete di agriturismi “dog friendly” che garantiscono servizi di accoglienza dedicati ai cani, amici a quattro zampe per eccellenza, per iniziativa di Terranostra Campagna Amica.

Un impegno che purtroppo non ha ancora debellato completamente la piaga degli abbandoni che – denuncia la Coldiretti – registra il picco proprio nei mesi estivi.