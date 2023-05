Giornata mondiale biodiversità: Donne in Campo-Cia protagoniste

“Le donne sono impegnate da sempre a proteggere la biodiversità, sia biologica che culturale, per un futuro più sostenibile, a partire proprio da quel 45% di forza lavoro agricola femminile in tutto il mondo. Così Pina Terenzi, presidente nazionale di Donne in Campo-Cia, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità, istituita nel 2000 dalle Nazioni Unite e proclamata per il 22 maggio.

Come recita il “Manifesto delle Donne per la Terra”, la Carta dei Valori di Donne in Campo, “pensiamo che l’agricoltura del futuro debba nutrire la salute e il benessere, ricamare paesaggi, intessere comunità, produrre biomateriali, conservare biodiversità e tradizioni, custodire semi, coltivare foreste, fornire fitoterapici, ristabilire equilibri naturali”.

Sempre citando il “Manifesto’”, ha aggiunto Terenzi, “crediamo nella possibilità di aprire la strada del futuro attraverso un’Alleanza tra le donne di tutto il mondo, che sia una connessione dei pensieri, di volontà, di soluzioni ai gravi problemi di oggi”.