Giornata nazionale dello spazio. De Carlo: Fondamentali innovazione, formazione nel pubblico e cornici normative

Investimenti nell’innovazione, un settore pubblico con dipendenti formati ad affrontare i temi e una cornice normativa che delinei in maniera chiara lo scenario in cui potersi muovere e i paletti da rispettare: questi i pilastri fissati dal senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, per il settore aerospaziale, in occasione dell’evento organizzato alla Camera dei Deputati per la Giornata dello Spazio 2023.

“In questo settore, come in tanti altri, è fondamentale il binomio tra la tradizione, rappresentata dal sostegno pubblico, e l’innovazione, che arriva dai privati grazie anche alle tante nuove start up che arricchiscono la filiera aerospaziale nazionale. Per essere realmente d’aiuto, però, il pubblico deve poter contare su personale formato e all’altezza: per questo è fondamentale le formazione dei giovani, da un lato per sostenere il percorso innovativo e dall’altro per far tornare ad essere attrattivo il posto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, dopo che anni di antipolitica lo hanno demonizzato. In tutto questo, è fondamentale anche una cornice normativa che consenta alle imprese di muoversi con libertà e allo stesso tempo con responsabilità in un quadro preciso. Per questo, e lo aggiungo anche da sindaco, credo che sia necessaria una revisione del Codice degli appalti che consenta - sempre nella regolarità e nel rispetto delle norme - affidamenti ed esecuzione lavori più rapidi: soprattutto in un settore a così alta tecnologia, il tempo è fattore determinante per risultare all’altezza delle sfide. L’innovazione è una tradizione che ce l’ha fatta; la Commissione che ho l’onore di presiedere si occupa di tanti temi differenti, ma la ricetta che li unisce è una sola: ricerca, scienza, tecnologia, passione, grinta, impegno e approccio rapido e pragmatico”, ha affermato De Carlo.