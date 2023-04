Giornata per la sicurezza e la salute sul lavoro, Confagricoltura: continuare a investire in prevenzione, formazione e innovazione

Confermiamo il nostro impegno a fianco delle imprese agricole con i loro addetti per garantire una sempre migliore qualità del lavoro e delle produzioni. L’agricoltura punta sempre più alla salubrità ed alla qualità dei prodotti, senza trascurare gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente e soprattutto alla salute e sicurezza degli operatori che lavorano nel settore. Lo afferma Confagricoltura alla vigilia della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita dall’Organizzazione internazionale del lavoro nel 2003, che si celebra il 28 aprile.

Nell’ultimo quinquennio gli infortuni ai dipendenti agricoli, a parità di occupati, sono sensibilmente diminuiti, registrando un calo del 20,9%. Sul miglioramento dei dati, sottolinea Confagricoltura, incidono anche la positiva esperienza dei Bandi di finanziamento Inail per il sostegno alla meccanizzazione del settore e le imprese stesse, che hanno investito in innovazione, grazie anche ad Agricoltura 4.0.

Le buone pratiche, la maggiore consapevolezza delle aziende e dei lavoratori, gli investimenti in sicurezza, uniti alla formazione e alla crescente professionalità, contribuiscono a migliorare questa tendenza. Confagricoltura, d’intesa con i sindacati, ha introdotto da tempo nella contrattazione collettiva agricola disposizioni per favorire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e ha sottoscritto diversi ‘Avvisi comuni per l’emersione del lavoro nero in agricoltura’.

Resta comunque la necessità di migliorare la legislazione, privilegiando la sicurezza sostanziale dei lavoratori, piuttosto che quella formale, e promuovendo in modo più incisivo la cultura della prevenzione. Governo, amministrazioni, aziende e lavoratori devono impegnarsi per eliminare o ridurre al minimo i rischi sul lavoro. Questa Giornata - conclude Confagricoltura – costituisce un’occasione di riflessione e di stimolo per valorizzare competenze e peculiarità del settore primario che affronta quotidianamente sfide importanti per garantire cibo sicuro, di qualità e costituisce una forza economica trainante per il Paese.