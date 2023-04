Giornata Ristorazione, Lollobrigida: Ora via al riconoscimento cucina italiana come patrimonio immateriale UNESCO

"Sono qui nel Regno Unito in occasione della visita di Giorgia Meloni, che rafforza i rapporti con uno dei mercati più importanti per noi. Ci tenevo però a partecipare a questa iniziativa e lo faccio qui dal ristorante 'Il macellaio' di Londra. Ho avuto l'opportunità di incontrare proprio ora 60 aziende italiane, venute a farsi conoscere o a rafforzare il mercato in questa nazione che ha fatto una scelta legittima, anche se noi rimaniamo nell'Unione europea. Ma vogliamo che rimanga il contatto con il tessuto britannico, che è un partner strategico del sistema della qualità. Questo sistema ha un nome ben preciso: Italia".

Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida intervenuto da Londra alla prima Giornata della ristorazione, organizzata da Fipe-Confcommercio, in corso oggi al Mimit.

"Le persone - ha aggiunto Lollobrigida - sono disposte a pagare di più perché sanno che dietro quel marchio, cioè l'Italia, c'è la qualità, la storia, la tradizione. E come lo conoscono? Grazie ai nostri ristoratori e al loro modello, fatto di ricerca della filiera di prodotti qualificati, chef e via dicendo".

"Si può distribuire ricchezza solo se la si crea", rimarca il ministro. "In passato lo abbiamo fatto con altre ricette e abbiamo sbagliato, con l'indebitamento, con la svendita dei nostri asset. Dunque ci rimane la qualità. Noi all'estero presentiamo non solo un pezzo d'Italia ma l'intero nostro sistema, dalla moda, allo sport, al cibo e alla cultura".

Lollobrigida ha inoltre annunciato il lancio della "campagna per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Lo faremo in sinergia, anche con il ministro della cultura Sangiuliano. Un'iniziativa che ha un forte valore simbolico. In questo modo vedremo la nostra cucina accanto ad altre come quella messicana, quella francese o quella coreana che hanno già ricevuto questo riconoscimento".

Il ministro conclude ringraziando"questi ristoratori che hanno resistito, nonostante negli anni non sempre siano stati aiutati ma anzi sono stati usati per ripianare i buchi di bilancio. Noi oggi ci siamo".