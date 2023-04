Giornata ristorazione, Urso: presenteremo in Cdm legge quadro su Made in Italy per difendere agroindustria da italian sounding. VIDEO

“La ristorazione italiana è una punta d’eccellenza del Made in Italy che traina le nostre esportazioni e incentiva anche il turismo internazionale nel nostro paese. Per questo riteniamo che si possa vincere la battaglia per quanto riguarda il riconoscimento della cucina italiana da parte dell’Unesco. Abbiamo perciò realizzato un provvedimento, una legge quadro sul Made in Italy che sarà presentata nelle prossime settimane in Cdm volta a tutelare questa eccellenza italiana, ossia l’intera filiera agroindustriale, dalla concorrenza sleale e dalla contraffazione dell’Italian sounding.”

Così Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine dell’incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione della Giornata della Ristorazione promossa da FIPE-Confcommercio.