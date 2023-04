Giornata terra: Coldiretti, domani il ritorno degli italiani nell’orto

Gli italiani riscoprono il rapporto diretto con la terra e si moltiplicano su terrazze, balconi, giardini e terreni salvati dall’asfalto nelle città, le coltivazioni familiari di frutta e verdura.

Un interesse che ha favorito la diffusione degli orti familiari in Italia come dimostra lo studio Coldiretti/Ixe’ che sarà divulgato domani sabato 22 aprile 2023 alle ore 9,30 nel mercato di Campagna Amica a Roma in via San Teodoro 74 ed in tutta Italia (il programma suwww.campagnamica.it) in occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) del 22 Aprile promossa ormai oltre cinquant'anni fa dalle Nazioni Unite.

Sarà presente il tutor dell’orto per dare consigli agronomici utili in tempo di siccità con la dimostrazione delle diverse operazioni colturali, l’analisi dei costi e dei tempi necessari ma anche suggerimenti ed idee per ottimizzare gli spazi disponibili con le diverse tipologie di orto che si possono realizzare in casa o all’aperto.

Dall’orto portatile a quello verticale, dall’orto “riciclabile” a quello in terrazzo, verranno mostrate le diverse e curiose opportunità che si offrono a quanti vogliono prendere in mano la zappa in base allo spazio disponibile, della preparazione e al tempo libero di ognuno.