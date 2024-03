Giornate Fai. Lollobrigida: porte aperte al Masaf occasione importante

"Grazie alle Giornate Fai, organizzate in collaborazione con il Masaf, oggi e domani sarà un'importante occasione per conoscere da vicino un palazzo intriso di storia, quello del ministero che ho l'onore di guidare pro tempore. Si potranno ammirare le opere d'arte, le stanze, oltre alla Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura che conserva circa un milione di volumi, che contribuiscono ad offrire ai visitatori un'esperienza unica. In questi mesi c'è stato un grande lavoro di ristrutturazione e valorizzazione che permetterà a tutti i partecipanti che aderiranno all'iniziativa di apprezzare gli ambienti e le sale più rappresentative che fanno parte di quel patrimonio storico e culturale che il Governo Meloni sin dall'inizio ha deciso di tutelare e promuovere". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione delle Giornate Fai, durante le quali grazie all'accordo stipulato tra Masaf e il Fondo per l'Ambiente Italiano, il Palazzo dell'Agricoltura ha aperto in via straordinaria ai visitatori insieme ai circa 750 luoghi coinvolti in questa iniziativa.

Le visite, della durata di circa un'ora, si svolgeranno dalle ore 10.00 alle 18.00 in entrambe le giornate. La partecipazione è gratuita, con possibilità di contributo libero al Fai. I visitatori saranno attesi all'ingresso, in via XX Settembre 20, dove i volontari Fai faranno accedere e guideranno diversi gruppi in base all'orario di arrivo e ai turni di entrata.