Giornate in campo, Cai-Sis-IBF. Lelli: prevediamo crescita del 10% per il grano tenero e 5% per il duro. Prezzi bassi oggi ingiustificati. VIDEOINTERVISTA

"Ci aspettiamo una buona campagna di raccolta, con un incremento di circa il 10% del grano tenero e un 5% del grano duro rispetto all'anno precedente. Per il grano tenero però dobbiamo ancora valutare gli effetti della devastante alluvione che ha colpito tantissime aziende agricole in Romagna, dove si produce circa un terzo del grano tenero italiano".

Così ad AGRICOLAE Gianluca Lelli, amministratore delegato Cai-consorzi agrari d’Italia, nel corso delle “Giornate in Campo 2023”, tour tra alcuni dei campi sperimentali gestiti dal gruppo di ricerca Consorzi Agrari d’Italia, Sis-Società Italiana Sementi e Ibf Servizi in giro per l’Italia, in corso oggi con l’evento di Poggio Renatico.

"Arriviamo ad una nuova campagna da una coda un po' velenosa, perché i prezzi, a parer nostro, si sono abbassati in maniera ingiustificata, soprattutto per gli stock mondiali. Dobbiamo poi ribadire il tema della reciprocità: in Europa devono entrare prodotti solo con tecnologie permesse in Unione, quindi no al grano al glifosato canadese, perché la competizione deve essere su un piano di uguaglianza.

Presentiamo una serie di varietà nuove, che da un lato devono rispondere al cambiamento climatico, quindi capaci di immagazzinare acqua in momenti di stress e che riescono a lavorare con molti meno concimi, questo anche grazie all'agricoltura di precisione. Ci sono varietà che possono crescere con il 21-5% in meno di concimi, che addirittura, nel caso di utilizzo di prodotti innovativi come quelli ad azoto inibito e gli organo-minerali, consente di salire al 40-45% di risparmio sia di chimica che per le tasche degli agricoltori.

La nostra è una grande agricoltura, siamo tra i primi nella produzione mondiale, avendo una superficie molto più piccola. Gli imprenditori sono bravi, perché riescono a produrre a costi italiani, ma a prezzi internazionali, sfido chiunque a farlo. L'agricoltura deve rispondere alle richieste dei consumatori. CAI-BF ha un grande progetto che nasce da un retrostante agricolo ancorato alla terra dei propri soci, perché vogliamo portare verità al consumatore. Per questo dobbiamo lavorare sull'innovazione, sulla crescita, sullo stoccaggio e sulla lavorazione: una giornata di incontro come questa è importante perché porta trasferimento tecnologico.

Sul decreto TEA siamo soddisfatti, penso che sia importante, ma voglio fare una battuta: quello che è stato presentato all'UE è una follia, perché si dice sempre che l'Italia non è un paese meritocratico e invece qui viene penalizzato chi ha lavorato bene, quindi si è contro la meritocrazia. Le TEA possono dare una grande risposta per la riduzione di prodotti chimici e acqua, perché ingegnerizzano quello che si faceva prima con la selezione".