Giornate in campo, Cai-Sis-IBF. Mancini: la tecnologia consente l’utilizzo di modelli sostenibili che aiutano l’agricoltore. VIDEOINTERVISTA

"Oggi è una giornata importante per IBF Agronica perché riusciamo a far toccare con mano l'importanza della innovazione tecnologica e della ricerca e sviluppo per l'agricoltura. Riusciamo a dimostrare come, attraverso l'utilizzo di droni, sensori, immagini satellitari, riusciamo a raccogliere dati che poi vengono trasformati ed elaborati in modelli che aiutano l'agricoltore nell'attività quotidiana"

Così ad AGRICOLAE Roberto Mancini, AD di IBF Agronica, nel corso delle “Giornate in Campo 2023”, tour tra alcuni dei campi sperimentali gestiti dal gruppo di ricerca Consorzi Agrari d’Italia, Sis-Società Italiana Sementi e Ibf Servizi in giro per l’Italia, in corso oggi con l’evento di Poggio Renatico.

"Questo significa che la tecnologia consenti risparmi nei trattamenti, nella nutrizione e nell'acqua anche nell'ordine del 20%, oltre all'aumento delle rese. Questo significa rendere la nostra agricoltura più sostenibile, anche in prospettiva per il nostro pianeta"