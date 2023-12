Giovani agricoltori. Caretta (FdI), coltiviamo il nostro futuro

"Il futuro della nostra nazione e della nostra agricoltura sono i giovani. Ringrazio il Governo per aver accolto il mio ordine del giorno alla legge di bilancio ed essersi assunto l'impegno di potenziare le misure per l'agricoltura giovanile, come nel caso di Generazione Terra, una misura che permette l'acquisto agevolato di terreni per l'apertura di un'azienda agricola o l'espansione di un'attività già esistente. La misura, lanciata per la prima volta nel 2023, ha registrato un enorme consenso, che in un solo mese ha portato all'esaurimento delle risorse disponibili, a riprova che i giovani sono molto attenti alle opportunità di lavoro nel contesto agricolo. Per queste ragioni dobbiamo continuare a investire su di loro e coltivare il futuro della nostra Italia."

Così in una nota l'On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati