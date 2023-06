Giovedì 8 giugno, assemblea elettiva Confagricoltura Donna Alessandria e presentazione libro “Ricette di famiglia” di Maria Teresa Taverna

È convocata per giovedì 8 giugno, alle ore 16,30, nell’Azienda Agricola Marenco, piazza Vittorio Emanuele 18, a Strevi, l’Assemblea Elettiva di Confagricoltura Donna Alessandria. Dopo la lettura e l’approvazione dei bilanci e la relazione della Presidente Michela Marenco, le socie saranno chiamate ad esprimersi per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio 2023-2026.

Sarà l’occasione per fare un resoconto delle tante attività che l’associazione delle donne imprenditrici in agricoltura ha portato avanti nel corso dell’anno e per mettere le basi dei progetti futuri.

Dopo la parte riservata alle socie, alle 17 circa l’assemblea apre le porte al pubblico per la presentazione del libro di Maria Teresa Tavernadal titolo “Ricette di Famiglia”. Un libro che desidera raccontare, con semplicità, le ricette di famiglia, rievocare gusti e sapori che altro non sono che la testimonianza della tradizione e della cultura del suo territorio, il Monferrato. Le antiche ricette sono lo specchio di un'Italia straordinaria nella sua profonda, e unica, diversità; di un'Italia che ha in comune in tutta la penisola una sola cosa, che l'autrice ben riassume con queste parole: "È il cibo che ci riunisce, che crea convivialità e in questo mondo frenetico ci permette di sederci, di fermarci un attimo e di condividere un momento di serenità con la nostra famiglia, con i nostri amici..."