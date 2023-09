Gli Agrotecnici entrano in Emapi: arriva, gratuita, l’assicurazione sanitaria integrativa per i liberi professionisti

La progressiva insufficienza delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, i lunghissimi tempi di attesa per i servizi specialistici, la necessità di salvaguardare il proprio capitale umano sono esigenze sempre più impellenti per ogni cittadino ed in particolare per chi esercita la libera professione.

L’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la relativa Gestione previdenziale (inclusa nella Fondazione ENPAIA) hanno messo al centro di un loro progetto l’argomento, con due step fondamentali (entrambi raggiunti): il primo,rappresentato dall’aumento dell’aliquota previdenziale integrativa (è quella che paga il cliente al professionista) dal 2% al 4% (raggiunto il 1 gennaio 2022) ed il secondo, dato dall’ingresso in EMAPI (raggiunto il 15 luglio scorso).

L’EMAPI è un Fondo sanitario riconosciuto dal Ministero della Salute, costituito da diciassette enti di previdenza privati: Cassa Forense (Avvocati), Cassa Geometri, Cassa Dottori Commercialisti, Cassa Notariato, Cassa Ragionieri, ENASARCO,

ENPAB (Biologi), ENPACL (Consulenti del Lavoro), ENPAF (Farmacisti), ENPAM(Medici), ENPAP (Psicologi), ENPAPI(Infermieri), EPAP (Cassa Pluricategoriale), EPPI (Periti Industriali),ENPAV (Veterinari), INARCASSA(Architetti ed Ingegneri) ed ora anche dalla Gestione Previdenziale Agrotecnici ed Agrotecnici laureati.

L’EMAPI è attivo dal 2007 e garantisce prestazioni sanitarie integrative e trattamenti assistenziali ai liberi professionisti delle Casse previdenziali aderenti; in particolare sono offerte prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa, LTC-Long Term Care,TMC-Temporanea Caso Morte e coperturecontro gli infortuni.

La Gestione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è la prima (ed al momento, anche l’unica) Gestione di ENPAIA ad avere aderito ad EMAPI, con una platea di assistiti così pari a 1,25 milioni di professionisti.

Certamente, per spirito di positiva emulazione, anche altre Gestioni presenti in ENPAIA seguiranno l’esempio degli Agrotecnici (come peraltro già avvenuto in passato).

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione di EMAPI post adesione Agrotecnici si è svolta il 15 luglio scorso, ed il Presidente di ENPAIA, dott. Giorgio PIAZZA, in rappresentanza della Gestione, ha potuto presentare l’Ente sottolineando la determinazione del Comitato Agrotecnici di ricercare un partner per offrire soluzioni integrative sostitutive del Servizio Sanitario Nazionale a favore dei propri iscritti, e trovandola nella “mission” di EMAPI.

Il Coordinatore del Comitato Amministratore degli Agrotecnici, Agr. Dott. Alessandro MARASCHI, ha dichiarato “Il nostro primario obiettivo consiste nell’attivare prodotti assicurativi a sostegno dei professionisti, senza oneri per gli stessi, ma utilizzando parte del contributo integrativo del 4% a carico del committente. In seguito all’adesione ad EMAPI entro il 2023 verranno attivate coperture assicurative collettive a tutti gli Agrotecnici in regola previdenzialmente riguardanti i seguenti rischi: polizza temporanea caso morte (TCM), polizza non autosufficienza (LTC), polizza assistenza sanitaria integrativa (ASI) che saranno, ed è importante sottolinearlo, di base attivate automaticamente per tutti gli iscritti in condizioni di regolarità ed oltre una certa soglia di reddito. Gli iscritti potranno inoltre decidere in autonomia se estendere le coperture di base offerte dalla Cassa, in funzione delle singole esigenze di coperturadi ognuno, con estensione ai loro familiari”.

Prossimamente il Comitato Amministratore degli Agrotecnici deciderà le norme applicative che saranno comunicate ai previdenti.

Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati,Agr. Dott. Roberto ORLANDI, si è complimentato con il Comitato Amministratore “L’ottimo lavoro dei colleghi è un esempio di dedizione verso i previdenti, potenziando servizi di welfare dei propri iscritti. Ogni iscritto alla Gestione avrà diritto all’attivazione dei servizi sanitari integrativi e saprà quali coperture assicurative collettive gli sono state attivate.

Ma ciò che più conta -prosegue Orlandi- è che queste coperture sanitarie ed assicurative, nella loro forma di base, saranno gratuite per gli iscritti in quanto finanziate dalla percentuale dello 0,50% preso dal contributo integrativo del 4% che viene pagato non già dall’Agrotecnicoprofessionista ma bensì dai suoi clienti, all’atto del pagamento di una fattura.”

I professionisti Agrotecnici potranno così godere di prestazioni integrative di alto livello, senza pagare nulla.