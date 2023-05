Gorgonzola, Auricchio: formaggi ambasciatori del Made in Italy. Tutti ci copiano, ma dobbiamo imparare a difenderci. VIDEOINTERVISTA

"Dico sempre che si possono dire numeri brutti, crudi, ma sempre con il sorriso, perché io sono un ottimista, ma soprattutto rappresento il Gorgonzola e formaggi Dop italiani. Quest'anno abbiamo superato i 50 miliardi di esportazioni di prodotti italiani nel mondo ed i formaggi stanno facendo da ambasciatori.

Così ad AGRICOLAE Antonio Auricchio, presidente del Consorzio Gorgonzola, in occasione dell'assemblea ordinaria annuale svoltasi a Milano.

"Sono un po' preoccupato perché vedo tanti formaggi fatti all'estero con nomi italiani. Io dico sempre che siamo come i ghepardi: bravissimi a catturare la preda, poi però non la sappiamo difendere. Tutti ci copiano, ma serve capire che il Made in Italy non è solo una bontà squisita, ma è importante sottolineare che dietro alle nostre DOP, come il gorgonzola, una storia millenaria: quanti al mondo la possono avere?

Abbiamo grandi prodotti che il mondo ci riconosce. In un momento così delicato e brutto stiamo facendo una guerra contro il Nutriscore. I nostri amici dell'Ue secondo me ci invidiano con i nostri 50 tra DOP e IGP nei formaggi, ma sono preoccupato anche per i dazi in America, mi auguro che le prossime amministrazioni capiscano la nostra importanza per quel paese".

"Ci metto impegno e passione e cerco di trasmetterla agli altri. Ogni tanto mi dicono: ma tu sei Auricchio e sei presidente del Gorgonzola? E io rispondo che sono un Gorgonzolicchio, legato alla bontà di tutti i nostri prodotti. Gli interventi del Governo? Avremo delle riunione e delle assemblee a Roma sia di Afidop, l'associazione dei produttori di formaggi, che di Origin, che rappresenta tutti i DOP, e andremo a parlare con la politica, perché per loro siamo gli uomini di "campo" e loro devono ascoltarci. Ho detto al ministro che noi diciamo le cose vere".

"Sui nuovi regolamenti UE per le Dop stiamo cercando di fare ancora qualche piccola modifica. Il nostro "Santo protettore", l'onorevole De Castro, ci sta aiutando e continuiamo a discutere. Non sono soddisfatto fino in fondo, per ora, ma certo quando vedo gorgonzola fatto in Wisconsin, in Brasile o il prosciutto di Parma fatto in Canada mi arrabbio come un pazzo", conclude Auricchio.