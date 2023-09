Governo. De Carlo (FdI): parole Prandini confermano buon lavoro Meloni e Lollobrigida

“Le parole del presidente Prandini rappresentano l’ennesima conferma del buon lavoro svolto in questo primo anno dal governo Meloni. Infatti, non sono soltanto i dati a testimoniare i successi ottenuti da Giorgia Meloni, dal suo governo, dalla sua coalizione e da Fratelli d’Italia, ma anche gli attestati dai rappresentanti di categoria. In questo anno è stato fatto tanto per il settore agricolo, recuperando ritardi e mancanze di anni e ridando a questo comparto un ruolo centrale nella strategia di rilancio della nostra economia. Di tutto questo va dato atto e merito al ministro Lollobrigida, che con serietà e concretezza ha saputo creare una squadra fatta di grandi professionalità che sono stati capaci di lavorare per e con il mondo agricolo. E viene quasi da arrossire pensando alle polemiche che la sinistra e la sua stampa compiacente avevano sollevato dinanzi all’utilizzo del termine sovranità alimentare. Come sempre alle polemiche noi rispondiamo con i fatti e i risultati, quelli di un buon governo e di un buon ministro come attestano le parole di oggi del presidente Prandini”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della Commissione agricoltura.