Governo, Prandini: bene fatto fin qui. Ora continuità per far crescere Italia e imprese. Non delegare internazionalizzazione a regioni. Le reazioni

Il presidente della Coldiretti interviene a Paestum, alla convention di Forza Italia, e promuove il governo Meloni con un "giudizio particolarmente positivo". E aggiunge: "finalmente avremo la possibilità di avere un governo di legislatura che duri cinque anni e con una prospettiva che duri altri cinque. E' fondamentale per dare continuità alle politiche che necessitano in termini di riforme e programmare ciò che serve alle attività produttive".

Non solo: il presidente Coldiretti accoglie positivamente anche il "coraggio" che si è avuto nel "rimettere in discussione il PNRR con la possibilità di spostare risorse", dato che, così come era precedentemente impostato, "non le avremmo potute utilizzare".

"Fondamentale - spiega ancora Prandini - avere quella strategia che dia risposte concrete ai bisogni di chi vuole crescere sul valore economico, dando un'offerta occupazionale ed essere protagonista sui mercati internazionali".

E a proposito di internazionalizzazione, secondo Prandini "non si può delegare alle singole regioni il compito di rappresentare le filiere produttive. Occorre vendere l'italianità nel suo complesso".

In questa ottica, ad avere un ruolo strategico è il ministero degli Esteri retto da Antonio Tajani che attraverso un'agenzia specializzata può rappresentare "C'e' un ruolo strategico che il ministero le nostre eccellenze nei mercati e portarle a livello globale". Il che si traduce nella possibilità di crescere sui mercati esteri e creare valore economico a fronte di una fetta di mercato, coperta oggi dall'Italian Sounding, che oggi vale circa 120 miliardi di euro a fronte dei 60 miliardi dei veri prodotti agroalimentari Made in Italy.

"Se saremo in grado di fare quelle riforme che ci facciano recuperare competitività alle imprese, entro il 2030 ci aspettiamo di esportare 120 miliardi di vero prodotto agroalimentare italiano".

Ma perché questo sia possibile, "occorre continuità di Governo". I Governi che durano un anno, precisa, "non sono in grado di fare le riforme e questo significa per noi perdere grandi opportunità di sviluppo e di crescita".