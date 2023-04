Grana Padano, Beduschi ad assemblea Consorzio: simbolo dell’agricoltura lombarda che vogliamo

L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, è intervenuto questa mattina all'assemblea del Consorzio Grana Padano a Montichiari (BS).

FILIERA DEL LATTE, LOMBARDIA PROTAGONISTA - "Un momento importante - dichiara Beduschi- per condividere le tematiche più attuali con i rappresentanti del Consorzio. Il più grande player italiano del latte grazie a numeri impressionanti: oltre 4.000 stalle iscritte, 142 caseifici attivi, 200 stagionatori e confezionatori e oltre 5,2 milioni di forme prodotte nel 2022. Una filiera nella quale la Lombardia gioca un ruolo da protagonista, dato che il 34% del latte lombardo viene impiegato nella produzione di Grana Padano e proprio nella nostra regione si produce il 70% delle forme".

I TEMI CRUCIALI - L'incontro, spiega l'assessore, ha offerto l'occasione per affrontare argomenti oggi considerati prioritari per il settore: dai costi di produzione, messi sotto stress dalla crisi energetica degli scorsi mesi, fino alla siccità che pone il problema degli approvvigionamenti per le stalle.

"Ma anche -ricorda Beduschi - per condividere una linea che ci vede in piena sintonia sulla difesa delle nostre eccellenze dagli attacchi esterni che ne vorrebbero minare la competitività".

CIBI SINTETICI, RIBADITO IL NO - L'assessore Beduschi ha ricordato la sintonia tra Regione e Governo per respingere la possibilità di produrre e commercializzare cibi sintetici, così come per contrastare in sede europea la nuova direttiva sulle emissioni, che mette a rischio il futuro delle stalle lombarde.

FRONTE COMUNE A DIFESA NOSTRE FILIERE - "Su questo tema - conclude Beduschi - è sempre più necessario un fronte comune con le rappresentanze degli allevatori per modificare la norma in Parlamento europeo, così come per sostenere tutte le filiere di qualità dei nostri prodotti. Non a caso, infatti degli oltre 830 milioni di euro di spesa pubblica del nuovo PSR della Lombardia, il 35% sono destinati ad investimenti per aumentare la redditività, la competitività e la sostenibilità ambientale aziendale, i progetti innovativi, la promozione delle eccellenze e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".