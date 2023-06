Grana Padano vince il premio “Migliore campagna internazionale”

Si è svolta ieri a Milano, presso il Teatro di Fabbrica di Lampadine, la cerimonia di premiazione dei NC Awards e Brand Loyalty Awards 2023 e il Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo, è salito nuovamente sul podio, aggiudicandosi il primo premio nella categoria “Migliore campagna internazionale con creatività italiana”, con il progetto “Un’emozione Italiana”.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato dalla giuria, presieduta da Davide Neri e composta dai manager delle più prestigiose aziende investitrici in comunicazione, che si era riunita il 29 maggio scorso per valutare la qualità e l’efficacia creativa delle campagne in gara.

La campagna di comunicazione vincitrice è stata realizzata dal Consorzio Grana Padano nel 2022, in collaborazione con l’Agenzia Serviceplan Italia e on air da ottobre scorso con un importante investimento trasversale su tutti i mezzi: tv, radio, stampa e digital, in Italia e in Francia, Germania, Spagna, Belgio, Svizzera e Regno Unito. A dare un valore esclusivo è stato lo spot, girato nei luoghi storici dell’abbazia cistercense di Chiaravalle, dove i monaci nel Medioevo misero a punto la ricetta, e nelle terre dove è prodotto e stagiona oggi il Grana Padano. Due i premi Oscar coinvolti nella realizzazione: la regia del filmato è di Giuseppe Tornatore sulle note musicali del brano “Gabriel’s Oboe” di Ennio Morricone.

L’anno di lancio della campagna, con un budget di 42,8 milioni di euro e destinato a salire a 43,3 milioni nel 2023, ha coinciso con un aumento complessivo delle vendite del 2,38%, spinto soprattutto dalla crescita dell’export del Grana Padano DOP, che ha raggiunto una produzione record di 5.212.103 forme.

“Ma la soddisfazione – ha commentato il Presidente del Consorzio, Renato Zaghini – non si esaurisce nei dati economici e va oltre la crescita della produzione. L’emozione più grande è quella di ricevere tanti riconoscimenti per essere riusciti a raccontare al mondo – abbracciandoli - quali sono i valori fondanti della cultura italiana mediante l’evocazione dei luoghi dove nasce Grana Padano, la maestria dei casari, le tradizioni, la cultura, l’allegria della tavola, il benessere, la passione per la cucina, la pazienza e la generosità delle nostre genti.