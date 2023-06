Granarolo lancia la nuova campagna di comunicazione “È buono, è Yomo”

Granarolo S.p.A. lancia la nuova campagna di comunicazione dedicata a Yomo, lo storico marchio sinonimo dello yogurt italiano dal 1947, innovatore e precursore del concetto di naturalità, ora anche il brand della sostenibilità grazie alla conversione di tutta la gamma Yomo intero e magro dal vasetto di plastica a quello di carta 100% riciclabile.

La campagna, ideata e sviluppata con l’agenzia creativa Nadler Larimer & Martinelli, avrà come pay off “È Buono, è Yomo” e prevede un nuovo spot a partire dall’11 giugno(https://youtu.be/VpfDE2IKfc8), realizzato con la collaborazione della casa di produzione The Big Mama, a sostegno di Oh My Yomo!, la nuova linea di yogurt bi-compartimento con ingredienti da combinare e accompagnare allo yogurt, che si è recentemente arricchita di nuove varianti, presentate con successo a TUTTOFOOD 2023. Lo spot sarà on air per tre settimane sui principali canali televisivi e digital nei formati 20” e 10”, mentre la pianificazione media è affidata a Starcom, che ha programmato un ricco piano multimediale tv e digital.

La nuova linea, nella doppia vaschetta in formato da 140g e fatta in Italia con latte 100% italiano prodotto dai soci-allevatori della filiera Granarolo, si inserisce nel piano di rafforzamento di Yomo, ponendosi l’obiettivo di diventare una realtà importante anche nel segmento bi-comp, così da allargare il proprio target e arricchire un’offerta variegata sempre più in linea con i nuovi trend di consumo e le nuove esigenze dei consumatori, grazie a un prodotto dalle caratteristiche distintive e innovative.

La gamma Oh My Yomo!, presenta le seguenti varianti:

Yogurt Bianco più Biscottini ricoperti di cioccolato al latte

Yogurt Bianco più Choco Wafer Crunch

Yogurt Bianco più Crema e Granella di pistacchio

Yogurt Bianco più Sfere ricoperte di Cioccolato Ruby

Yogurt alla Fragola in pezzi più Mandorle Caramellate

Yogurt al Pistacchio più Biscottini ricoperti di cioccolato Bianco

Yogurt agli Agrumi più Cialdine al Cioccolato Fondente

Ad aprile è stata anche lanciata Oh My Yomo! Cheesecake, un’innovativa sotto-gamma, attualmente unica sul mercato italiano, che si ispira al classico dessert statunitense, nello specifico un mix tra una preparazione a base di yogurt e croccante crumble di biscotto, fatta sempre con latte 100% italiano prodotto dai soci-allevatori della filiera Granarolo, disponibile nel formato in doppia vaschetta da 140g in 3 gusti:

Oh My Yomo! Cheesecake Bianco più crumble di biscotto al cioccolato

Oh My Yomo! Cheesecake Lampone più crumble di biscotto e cioccolato bianco

Oh My Yomo! Cheesecake Caramello più crumble di biscotto e nocciole caramellate

Tra i touchpoint utilizzati, grande importanza sarà data alla parte digital: la campagna vedrà infatti la riattivazione delle pagine Yomo su Instagram (@yomo_italia) e Facebook(@yomo.it) con un piano editoriale a base di post, stories, reel e formati animati che possano creare maggior engagement, un innalzamento della brand awareness e un contatto ancora più efficace e responsive con i propri consumatori.

Nell’ultimo anno, il brand Yomo è stato al centro di numerosi lanci nel segno dell’innovazione:

Yomo High Protein Kvarg, la gamma dedicata al mondo funzionale, fatta in Italia con latte 100% italiano prodotto dai soci-allevatori della filiera Granarolo, ricca in proteine (12g proteine per vasetto), senza grassi, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti, con un packaging sostenibile costituito da un vasetto da 150g fatto in carta 100% riciclabile. La linea si è arricchita ad aprile con nuovi gusti e attualmente comprende 5 varianti originali, al momento unici per questo mercato:

Cookies Caramello Salato La novità Torta al Limone La novità Cheesecake al Lampone e Cioccolato Bianco La novità Choco-Orange



Yomo Rinforzo, la linea di probiotici da bere contraddistinta dalla presenza di 10 miliardi di fermenti LGG®, lattoferrina da latte vaccino, e vitamine D e B6, che aiutano il buon funzionamento del sistema immunitario e la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, che ha visto l’allargamento con 2 nuove varianti Plus, addizionate di integratori alimentari, noti per i benefici funzionali che apportano al consumatore nel contesto di un’alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita non sedentario: