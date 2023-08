Granchio blu, Alleanza cooperative scrive a Giorgia Meloni, Lollobrigida, Musumeci, Pichetto Fratin, Zaia e Bonaccini: dichiarare Stato emergenza nazionale

L'emergenza Granchio blu non si ferma e l'Alleanza delle Cooperative prende carta e penna e scrive al premier Giorgia Meloni, al ministro del Mare Nello Musumeci, al ministro Masaf Francesco Lollobrigida, al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, al presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, al presidente della Regione Veneto Luca Zaia, per chiedere la dichiarazione di stato di emergenza nazionale secondo quanto previsto dall'ex art. 24, D.Lgs. 1/2018.

Il problema relativo al granchio blu, specie invasiva in numerosi ecosistemi, caratterizzata da una alta capacità di adttamento e di resistenza anche in condizioni estreme o di bassa qualità ambientale, e da elevata voracità e aggressività, si presenta ormai da settimane nella zona del Delta del Po, con particolare riferimento alle aree denominate Sacca di Goro, Sacca degli Scardovari, Laguna di Caleri e Laguna di MarineJa, ricadente nelle province di Ferrara e Rovigo e rientra nella lista delle 100 IAS molto dannose del Mediterraneo.

Secondo la Commissione europea (2014), le specie alloctone invasive (o IAS – Invasive Alien Species) sono animali o piante esotiche introdotte accidentalmente o deliberatamente in luoghi al di fuori del proprio habitat naturale, associate sia ad impatti negativi significativi sulla biodiversità che a conseguenze socio- economiche.

"Questa specie ha letteralmente invaso tutti gli ambienti di transizione dell’Adriatico Nord-occidentale, dalla Laguna di Venezia fino a Ravenna, con effetti nefasti sugli ecosistemi e sulle attività di pesca, e addirittura catastrofici sulla venericoltura e sulla molluschicoltura in genere", scrive l'Alleanza nella lettera.

"Come è stato constatato da sopralluoghi effettuati anche da ISPRA, la situazione è senza precedenti e sta compromettendo un’intera comunità di pescatori raccolta in oltre un centinaio di cooperative e consorzi per oltre 4.000 cooperatrici e cooperatori; oltre al “danno emergente” caratterizzato dalle spese sostenute giornalmente per raccogliere e smaltire il più alto numero possibile di granchi blu (diverse decine di tonnellate di esemplari al giorno, avviate agli inceneritori riconosciuti) ciò che preoccupa è il cd “lucro cessante” che si s8ma possa privare di reddito migliaia di nuclei familiari per i prossimi 12/24 mesi".

Sono andate in fumo, infatti, tutte le semine fatte durante la primavera nelle sacche, oltre alle specie già pronte per la commercializzazione.

"Per tale motivo - scrive l'Alleanza - chiediamo che, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Governo voglia valutare l’opportunità di procedere alla proclamazione dello stato di emergenza".