Granchio blu, Caretta (FdI), difendendo acquacoltura tuteliamo tradizioni, comunità e storia dei territori

"Comunità, qualità, storia, tradizione. Visitando il Consorzio Cooperative pescatori del Polesine queste sono le prime parole che possono venire in mente. Parliamo di una realtà che rappresenta una eccellenza inimitabile nell'ambito dell'acquacoltura, vongole e cozze deliziose vengono prodotte in questo territorio ogni anno, pronte ad ingolosire i nostri palati e ad allietare le nostre tavole. Si tratta di una realtà che va ben oltre la semplice attività economica, c'è un indotto economico ed esperienziale, costituito da tantissimi operatori e da tutto quello che fanno per e con il territorio, che conferiscono a questo Consorzio, così come ad altri, un valore socioeconomico inestimabile. Ho potuto illustrare al presidente Luigino Marchesini, al responsabile del Consorzio Gianluca Travaglia e a tutti i presenti le misure che il Ministro Lollobrigida ha intrapreso per contrastare la diffusione del granchio blu, misure che rappresentano un punto di partenza e non di arrivo, garantendo il massimo sostegno e supporto mio, di Fratelli d'Italia e di tutto il Governo a una realtà che non è un numero, ma molto di più e che non sarà lasciata sola."

Così in una nota l'On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione Agricoltura a Montecitorio