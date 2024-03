Granchio blu: Coldiretti Impresa Pesca, bene firma decreti Masaf, ora fare presto su attivazione

Coldiretti Impresa Pesca esprime soddisfazione per la firma del ministro dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ai decreti voluti per affrontare l'emergenza granchio blu. I decreti estendono anche alla pesca il Fondo di solidarietà nazionale previsto dal decreto legislativo n.102/2004, in passato utilizzato solo per il settore agricolo, cosi' da poter prorogare fino a 24 mesi le rate dei mutui e avere l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. "Ora - spiega Coldiretti Impresa Pesca - è necessaria un'immediata attivazione da parte degli enti preposti (inps, inail e regioni, a seconda della competenza delle materie) per trasformare in aiuti pratici quanto indicato nei decreti. Se questo non avviene in tempi rapidissimi - conclude - le nostre imprese andranno comunque a chiudere".