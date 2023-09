Granchio blu, Lollobrigida a Mi manda RaiTre: strategia per trasformare problema in potenzialità

« Già nell'87 la CEE certificò, all'epoca l'Unione europea si chiamava così, la presenza di queste specie nei nostri mari. Però dobbiamo affrontare il tema a valle, capire come evitare che questa specie sia dannosa per il nostro ecosistema, per il nostro sistema produttivo e abbiamo improntato fin da subito una strategia che tende a proteggere la nostra pesca e, nel contempo, cercando di dare al granchio blu un predatore naturale che in realtà nel Mediterraneo non esiste ed è l'uomo. Per questo abbiamo lavorato in questi giorni e in questi mesi per trasformare il granchio blu, che era un prodotto poco consumato, in un prodotto invece che riceve un'eccezionale attenzione del mercato ». Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida sul tema Granchio blu, nel corso della trasmissione Mi manda Rai 3.

« Quello della miticoltura, cioè allevamento di cozze, vongole e affini è per noi un asset fondamentale e siamo andati a trovare i nostri esperti di acquacoltura, nell'area del Polesine in particolare.

Stiamo già aiutando gli operatori e abbiamo fatto già degli stanziamenti, ma stiamo ragionando quotidianamente con l'associazione di rappresentanza del mondo della pesca per trovare tutte le soluzioni idonee a permettere alla miticoltura non solo di resistere, ma di progredire, perché uno dei nostri export migliori, oltre che garantire un consumo interno eccezionale ».

Non si parla di specie aliene. Si parla invece di una specie che ha alte potenzialità e che va consumata per i benefici che porta ed anche perché il consumo ci aiuta a depopolare i nostri mari e quindi ad aiutare l'ecosistema a resistere ».