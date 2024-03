Granchio blu, Lollobrigida: con firma decreti aiutiamo settore in difficoltà. Obiettivo semplificazione in Ue. VIDEOINTERVISTA

“Proprio stamattina ho firmato i due decreti che per la prima volta in questa nazione permetteranno ai pescatori che abbiamo sempre considerato "agricoltori del mare" di essere messi sullo stesso piano degli agricoltori in termini di possibilità di avere ristori.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine della conferenza di presentazione di Cibus 2024.

“Quindi questa mattina abbiamo firmato due decreti che permetteranno di intervenire per aiutare sulla base della modifica che abbiamo fatto della legge 102 gli imprenditori che sono stati colpiti da una vera e propria calamità che è il granchio blu. Una emergenza che li ha messi in condizione di sofferenza. Con questi decreti avranno il rinvio automatico dei mutui per le loro imprese, avranno la possibilità di decurtazione dei contributi per i lavoratori delle loro imprese e quindi il fondo di solidarietà interverrà a sostenerli.

Questo a fianco un'altra serie di interventi per cominciare a riparare i danni provocati da una fluttuazione di abbondanza di un granchio che era presente da tempo e che nessuno ha studiato abbastanza e soprattutto non c'è ancora oggi un vero e proprio modo per diminuirne la presenza. E quindi su questo, ovviamente, si sono attivati anche gli altri ministeri coinvolti, a partire dall'Ambiente perché il granchio blu non è un problema legato solo alla pesca. Anzi la pesca in qualche modo ne sta facendo una risorsa seppur marginale rispetto alle irrinunciabili produzioni della miticoltura, ma è un problema ambientale perché devasta qualsiasi cosa.

Oggi con questi due decreti otteniamo il rinvio di 24 mesi dei mutui e delle rate dei mutui quindi una grande agevolazione della quale prima i pescatori non potevano beneficiare. Io ci tengo a sottolineare che una delle prime cose che ho fatto è mettere sullo stesso piano pescatori e agricoltori in termini di possibilità di intervento.

Un risultato storico che permette oggi di dare una vera e propria mano operativa a chi ha nella mancata produzione l'impossibilità di andare a pagare quelli che sono debiti che ha contratto in un momento in cui le proprie imprese si potevano permettere un'espansione.

Per quanto riguarda altri aiuti alle imprese in difficoltà, lavoreremo nell'ottica non solo della difficoltà, ma anche di una visione strategica. Dobbiamo semplificare dobbiamo sostenere, dobbiamo incentivare, questi sono gli obiettivi, i pilastri su cui questo Governo si muove. L'Italia ha grandi potenzialità, ne siamo consapevoli. Bisogna dare l'occasione di sviluppare al meglio, con meno leggi ma più giuste e eque, che è quello che noi chiediamo anche all'Unione europea.

L'Unione europea ha sovraccaricato i nostri imprenditori di norme, balzelli, regole, l'una spesso in contrasto con l'altra. Ecco, è ora di semplificare, capendo che la competizione oggi non è interna all'Unione Europea e quindi essendo mondiale dobbiamo mettere i nostri imprenditori nella possibilità di competere alla pari con chi ha evidentemente meno regole delle nostre."