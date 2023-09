Granchio Blu, Lollobrigida: contributi per il suo smaltimento ai pescatori e ristori per i mitilicoltori. VIDEOINTERVISTA

“Siamo intervenuti su alcuni pilastri che sono quelli di sostenere lo smaltimento e abbiamo già nel decreto del 7 agosto previsto contributi per i pescatori che raccolgono i granchi blu per lo smaltimento, perché non deve essere un costo che può gravare su di loro".

Così il Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, durante l’incontro con Afidop avvenuto stamane al Ministero.

“Il secondo aspetto ovviamente è il ristoro delle aziende che sono state danneggiate, quelle della mitilicoltura. Il terzo è quello di non cronicizzare il problema, cioè noi dobbiamo depopolare i granchi blu e questo si può fare attualmente solo creando un predatore che sia idoneo a un consumo molto forte di un alimento, che è un alimento prezioso da tanti punti di vista e abbiamo ragionato che mancando quello in mare potesse essere a tavola e quindi l'uomo potesse rappresentare un predatore idoneo.

Le cose devono essere fatte il più rapidamente possibile, però bisogna tener conto che il granchio blu non è venuto come qualcuno sostiene da Marte, viene dall'Atlantico e non è avvenuto oggi. Già nell'87 la Comunità Economica Europea insieme alla FAO denunciavano questa specie come una specie da non considerarsi più aliena ma presente nei nostri mari. Per più di 30 anni nessuno ha pensato che ci potesse essere una fluttuazione di abbondanza come è avvenuto adesso, significa una moltiplicazione improvvisa della specie, che è una specie molto aggressiva che potesse mettere a rischio non solo la miticultura ma anche l'ecosistema nel suo complesso e quindi oggi l'uomo torna ad essere bioregolatore e dovrà intervenire per riequilibrare il quadro.

Il quadro di aiuti è di 2 milioni e 900mila € con la conversione del decreto. I regolamenti verranno forniti dati alle aziende tenendo conto ovviamente della data del 1 agosto quindi in maniera retroattiva. Abbiamo già individuato altre risorse, faremo un tavolo nei prossimi giorni con l'associazione di rappresentanza per studiare gli interventi che siano più idonei a proteggere le coltivazioni, a reinstallarle e a garantire ristoro alle aziende. Quindi entro il 26 ci sarà il tavolo con le associazioni, in quel tavolo discuteremo con il metodo concertativo che ci è proprio, quelle che sono le proposte delle associazioni e faremo le scelte di conseguenze".

Riguardo la trasformazione del prodotto in bioplastiche il Ministro precisa: “C'è un altro tipo di ricerche anche su questo. Nessuno ha previsto un uso del granchio per scopi non alimentari, anzi non si era proprio pensato a usarlo quasi per niente salvo qualche virtuosa start up che era già partita e che oggi esporta nel mondo facendo anche un buon servizio a chi è costretto a proteggere il granchio blu, come gli Stati Uniti che invece ne importano molto. Però ci sono anche filiere industriali che immaginano come trasformarlo in mangimi, piuttosto che in bioplastiche, etc... è ovvio che come spesso accade gli imprenditori arrivano prima di altri e noi abbiamo avuto poco supporto da questo punto di vista della scienza. L’ho detto anche ai grandi centri sia pubblici che privati, forse in presenza di una situazione di questo genere la scienza dovrebbe darci la possibilità già oggi di avere delle risposte che invece stanno velocemente tentando di trovare.”