Granchio blu, Pichetto Fratin: cambiamento climatico e inquinamento incidono su biodiversità. VIDEOINTERVISTA

Roma - “Ci sono tanti fattori: certamente il cambiamento climatico e l'inquinamento portano a dei rischi di perdita di biodiversità e la perdita di biodiversità naturalmente va arginata con una serie di azioni che riguardano il sistema clima. Abbiamo poi anche dei rischi, come in questo caso, legati a quello che è il commercio a livello mondiale. L'intensificarsi delle relazioni portano alla migrazione di specie esotiche e aliene. Specie che rischiano di non avere nemici sul territorio terrestre o anche nella realtà marina dove vanno ad immettersi automaticamente, per poi proliferare in modo eccessivo, con tutta una serie di azioni alle quali non eravamo abituati fino a pochi decenni fa. Oggi invece dobbiamo capire che questa non è più una straordinarietà.”

Così il ministro Mase, Gilberto Pichetto Fratin, a margine della conferenza stampa per la nomina del Commissario straordinario Granchio Blu.