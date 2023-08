Grano, Copagri: dare giusto valore ad ogni anello. Parte agricola finora penalizzata

La filiera del frumento e dei cereali dalla produzione alla trasformazione, per approdare alla commercializzazione, rappresenta un comparto strategico del Paese in grado di dare lavoro a decine di migliaia di occupati, di costruire ricchezza e di consolidare il made in Italy agroalimentare nel mondo. Tuttavia, pur discutendo sui tavoli di filiera ormai da anni, occorre fare di più per stabilire al loro interno dei rapporti equi . Non possiamo e non dobbiamo occuparci del reddito degli agricoltori solo quando i prezzi tendono a salire, per dinamiche internazionali, invocando una normalizzazione dei corsi. La COPAGRI ritiene che la cosiddetta filiera non abbia funzionato ed i motivi sono da ricercare negli squilibri all’interno di essa tutti a sfavore della parte agricola. Non possiamo dimenticare che a fronte della crescita dei prezzi come nel caso del grano duro, c’è stato un balzo verso l’alto di tutti i fattori produttivi. Oggi stiamo assistendo a dinamiche dei prezzi che non sono molto chiare. Se vogliamo riuscire a normalizzare i rapporti interni alla filiera occorre iniziare prima di tutto a dare il giusto valore ad ogni anello che la compone e successivamente provare anche a disaggregare il concetto di prezzo che massimizza il profitto trasformandolo in un valore stabilito sul tavolo di filiera. Un andamento meno altalenante dei prezzi riuscirebbe a dare stabilità a tutto il sistema inducendo maggiormente gli agricoltori ad investire nel settore, stimolati da maggiori certezze.

Tutto questo però non può prescindere dal supporto che la ricerca e la genetica devono dare alla produzione agricola al fine di fornire all’industria prodotti di migliore qualità riuscendo al contempo a contrastare i problemi causati dal cambiamento climatico e dall’aumento di parassiti. Dobbiamo anche fare in modo però – ha concluso COPAGRI – di invertire la tendenza delle troppe varietà seminate che provengono dall’estero. Il CREA ha la capacità, il personale e le condizioni per essere di supporto a tutto il comparto ed è uno degli Istituti più importanti al mondo ed è in condizione quindi, di recuperare alla genetica italiana quegli spazi che le sono necessari. Occorre che venga messo in condizione di far fare all’agroalimentare un salto di qualità al fine di equiparare il nostro Paese a quelli più evoluti.