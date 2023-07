Grano, Konsumer Italia: solidarietà ai cerealicoltori CIA per la protesta di mercoledì 12 luglio davanti Camera Commercio Foggia

L’Associazione Federativa per la Tutela dei Consumatori ed Utenti Konsumer Italia esprime solidarietà nei confronti dei cerealicoltori CIA di tutta la Capitanata ed alle delegazioni provenienti dall’intera Puglia che manifesteranno insieme, mercoledì 12 luglio 2023, davanti alla sede della Camera di Commercio di Foggia, in via Protano, in difesa del grano italiano.

In particolare, i consumatori sostengono i cerealicoltori della CIA nella richiesta di un celere avvio del nuovo sistema basato registro telematico dei cereali, istituito ad aprile dello scorso anno, dal precedente ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli.

Si ritiene infatti che tale sistema possa efficacemente contrastare e sanzionare i fenomeni speculativi e fornire una maggiore tutela per i consumatori della filiera del pane e della pasta, poiché il monitoraggio più stringente sulle operazioni di carico e scarico dei cereali, anche di quelli importati, aumenta la sicurezza alimentare.

Come ha spiegato Gennaro Sicolo, presidente regionale di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani “il tracciamento interno è fondamentale: non possiamo permettere che la sicurezza alimentare della filiera della pasta e di quella del pane sia messa in secondo piano rispetto a chi vuole spingere valore e qualità verso il basso pur di incrementare i propri profitti a danno dei cerealicoltori e dei consumatori”. Il Presidente di Konsumer Italia sede di Foggia