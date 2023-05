Grano, Lollobrigida: Tavolo grano duro momento di confronto importante per settore. Intendiamo riattivare Commissione Sperimentale Nazionale e costituire Cun

"Le oscillazioni del prezzo del grano duro si presentano ciclicamente nei mercati, soprattutto nei momenti di particolare crisi come quello attuale. Per esaminare le problematiche che insistono sul comparto, lo scorso 12 aprile ho convocato il Tavolo del grano duro, al quale hanno partecipato tutti i rappresentanti dei vari protagonisti della filiera produttiva (a partire dalle organizzazioni agricole, dai molitori, gli stoccatori, i pastai, e per fini con i rappresentanti della Grande distribuzione organizzata). A mio avviso, il Tavolo del grano duro può essere un momento di confronto che consenta di affrontare periodicamente le problematiche del settore."

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del question time al Senato.

"In quella occasione, infatti, le organizzazioni agricole hanno espresso le loro preoccupazioni per la caduta dei valori all'ingrosso delle borse merci e prospettato alcune misure per tentare di invertire la tendenza.

In tale contesto, inoltre, oltre all’esame dei dati forniti da ISMEA, è stato affrontato il problema della ricostituzione della Commissione Sperimentale Nazionale per il grano duro, il cui progetto si è concluso alla fine del 2022.

Il nostro intento è riattivare quanto prima la Commissione, non escludendo di procedere alla costituzione di una Commissione Unica Nazionale (CUN), per rafforzare il dialogo tra gli attori della filiera e per la formazione di un prezzo condiviso a livello nazionale.

Riguardo al Registro di carico e scarico telematico cosiddetto “Granaio Italia” ricordo che la fase sperimentale, è stata recentemente prorogata dal Decreto Milleproroghe fino al 31 dicembre 2024, nel corso della quale non verranno applicate le sanzioni pecuniarie previste di competenza dell’ICQRF.

Preciso che il “Granaio Italia” risale a prima del conflitto russo-ucraino, a seguito del quale la Commissione UE ha adottato un nuovo quadro normativo europeo volto a garantire il monitoraggio delle giacenze di alcuni prodotti agricoli, tra cui i cereali, recepito dal Ministero con decreto dell’8 agosto 2022. Poiché il nuovo adempimento si sovrappone in parte agli oneri previsti dal Granaio Italia, stiamo verificando la possibilità di unificare e semplificare gli adempimenti a carico degli operatori della filiera. L’obiettivo è garantire una raccolta dati precisa e tempestiva con il minimo onere burocratico a carico delle imprese.

Per evitare ogni possibile speculazione, il Ministero settimanalmente monitora le quotazioni del prodotto effettuate dalle Camere di commercio confrontando la quotazione della settimana interessata con quella del periodo precedente. Dette informazioni vengono trasmesse settimanalmente, attraverso il sistema UE-ISAMM, ai competenti Servizi dell’Esecutivo UE.

Con riferimento alla dinamica dei prezzi, rilevo che la trasformazione della materia prima richiede, nell’ambito dei numerosi e poliedrici processi produttivi, l’impiego di fattori produttivi a logorio totale (energia, noli e trasporti, packaging et similia) i cui prezzi hanno subito incrementi, rispetto al periodo cosiddetto pre-covid, anche a tre cifre. Per questo, occorre approcciarsi con una visione più ampia al fine di sostenere le produzioni nazionali, in particolare quelle autoctone. Al fine di meglio rispondere ai fabbisogni interni, stiamo elaborando ulteriori iniziative volte ad aggregare l’offerta, a migliorare la qualità del prodotto destinato allo stoccaggio, a valorizzare le caratteristiche e le peculiarità intrinseche della materia prima prodotta in Italia.