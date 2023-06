Grano, ricerca e tecnologia i migliori alleati degli agricoltori di fronte al cambiamento climatico. Le giornate in campo Cai-Sis-Ibf. VIDEOSERVIZIO

Il grano, l'Oro Giallo del Mediterraneo è ancora dopo millenni la risorsa fondamentale per la nostra cultura. La conferma arriva dall'edizione 202 di Giornate in Campo, tour organizzato da Consorzi Agrari d’Italia, Sis-Società Italiana Sementi e Ibf Servizi, tra alcuni dei 30 campi sperimentali gestiti dal gruppo di ricerca in giro per l’Italia, e che ha il suo clou con l’evento di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara.

Salvaguardare la produzione seguendo la traccia della transizione ecologica è un obbligo imprenscindibile, che è possibile seguire solamente investendo su ricerca e sviluppo, così da perseguire obiettivi ambientale ed economici: la sostenibilità della natura deve essere accompagnata da quella degli agricoltori, primi guardiani del territorio. Il tour ha coinvolto oltre 1000 aziende, di cui 500 solo nella giornata di Poggio Renatico. Proprio attraverso la genetica è possibile creare nuove sementi in gradi di resistere maggiormente agli stress ambientali, con temperature più alte e minori risorse idriche, come conferma ad AGRICOLAE Stefano Randi Forbicini responsabile sementi e concimi di Cai.

"Si prevede delle produzioni di grano tenero di circa il 10% e di grano duro di circa il 5%. Questo è dovuto alle maggiori superfici seminate e ad un andamento stagionale, fresco e piovoso, che ha favorito nel centro-sud lo sviluppo della cultura. Sis, una delle poche società italiane che svolge ricerca genetica nell'ambito del grano e riso, ci mette a disposizione varietà che tollerano meglio gli stress termici. La ricerca ci consente di andare a distribuire il concime puntualmente nell'appezzamento, in maniera differenziata, e solo nella quantità che serve".

La stagione 2023 favorirà i grani medio-tardivi, grazie all'acqua piovuta in maggio. Su questo fronte, per il frumento tenero, accanto al seme "Bologna", quello più diffuso negli ultimi anni, si stanno affacciando il Pinturicchio e il Sy Passion per quanto riguarda i panificabili, anche grazie alla possibilità di massimizzare qualità e potenziale produttivo.

Tra i duri invece, accanto al Massimo Meridio e al Marco Aurelio, sul mercato si sta affacciando con forza il Panoramix, capace di resistere meglio alle ruggini e di mantenere alto lo standard produttivo.

Accanto alla ricerca genetica ci sono però le nuove tecnologie legate all'agricoltura di precisione, come i nuovi tipi di droni, in grado di effettuare ricerca spettroscopiche sui terreni, come spiega l'Agronomo di IBF Giuseppe Barbieri.

"Per quanto riguarda l'utilizzo dei droni in agricoltura, sono una rivoluzione che lentamente è entrata nei canoni. Il drone oggi in dotazione è di produzione italiana, modificando un modello cinese. In particolare monta una camera multispettrale, MAIA S2, che ha una peculiarità unica, una firma spettrale identica a quella del satellite Sentinel 2 della Missione Copernicus dell'ESA".

Le difficoltà climatiche, quelle legate alla guerra ancora in corso e la concorrenza degli altri produttori mondiali hanno stimolato ulteriormente gli investimenti di Cai, Sis e Ibf Servizi in campo agricolo: l'obiettivo è di aumentare la produzione del grano Made in Italy garantendo al tempo stesso una maggior ottimizzazione delle risorse e di un minor impatto sull'ambiente, senza mortificare la produzione e la redditività, elementi fondamentali per mantenere in vita il sistema primario italiano.