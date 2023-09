Grano. Sottosegretario La Pietra, CSN operativa per determinare il prezzo del grano duro

"La riunione odierna della Commissione Sperimentale Nazionale Grano Duro è stato un momento di svolta concreta per l'intero comparto. Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Liberi Agricoltori, per la parte agricola e Italmopa per la trasformazione, tutti riuniti insieme al Masaf per trovare la sintesi e aiutare il settore ad affrontare la crisi. Una crisi aggravata dal contesto internazionale e che necessita di risposte concrete per superare le difficoltà che stiamo attraversando. Dall'incontro siamo usciti con la volontà unitaria di far ripartire la CSN, che rappresenta uno strumento necessario per la determinazione del prezzo del grano duro e che sarà operativa già da metà ottobre. Il clima di collaborazione registrato nell’incontro odierno è di buon auspicio per il futuro del comparto ed è un primo passo per il rilancio del settore, che necessita di ulteriori interventi strategici, a partire dall’incentivare gli accordi di filiera”.

E’ quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra