Grano Tenero, Lollobrigida: per la sicurezza alimentare noi siamo per il buon cibo, no al cibo a poco prezzo e fatto male per tutti

"Saluto il presidente Lorenzo Fontana e lo ringrazio perché ho raccolto volentieri l'invito della famiglia Caputo a venire, ma devo dire che la descrizione del Presidente di quello che era l'evento e l'importanza che rappresentava è stata decisiva perché ho dovuto lasciare oggi i lavori della Conferenza internazionale sulla fame nel mondo alla FAO, per una cosa che ritenevo valida allo stesso modo, perché si coniuga in quella che deve essere una strategia di livello mondiale per riacquisire quella sovranità alimentare, cioè la possibilità di sviluppare produzioni agricole che ci mettano in condizione di restare liberi, cioè avere la possibilità di garantirci cibo anche in momenti nei quali qualcuno decide di non darcelo".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione del 7° Capodanno del mugnaio 2023, nel corso della quale si rinnova la firma dell'accordo tra il Mulino Caputo e la Green Farm di Michele Meninno, azienda campana specializzata nell'assistenza agli agricoltori, con la presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana. L'appuntamento è nell'azienda di Francesco D'Amore, a Frignano, in provincia di Caserta.

"Sostanzialmente lo abbiamo visto con la guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, con alcune filiere troppo lunghe affidate a nazioni instabili, in termini democratici, possono un giorno metterti in condizione di non avere più quello che pagavi meno e allora è meglio investire per avere la libertà e la certezza di poter continuare a produrre quello che vogliamo e anche a mangiare quello che vogliamo.

Io ne ho incontrato uno a New York, uno a Dubai, in fiere internazionali dove promuovevano Italia, promuovevano il loro prodotto da imprenditori questa è la loro missione. Io vendevo Italia, non l'Italia. Quello lo faceva qualcun altro.

Noi lavoravamo per cercare di arrivare e cerchiamo di arrivare a garantire alle nostre produzioni quel ruolo nel mondo che meritano. Noi produciamo eccellenza, perché produciamo eccellenza? Perché nel tempo, grazie a tante contaminazioni, ha radici profonde nella storia di queste terre.

Allora dobbiamo richiamarci a queste tradizioni profonde, che ci hanno permesso di avere dei prodotti eccezionali. Trasformazioni primarie e secondarie eccezionali, capacità anche di metterle in tavola ed è per questo che abbiamo sanato un problema che esisteva nel pianeta.

La cucina francese, quella messicana, quella coreana e quella giapponese erano cucine riconosciute come patrimonio immateriale dell'Unesco. l'Italia no, era una cosa che non stava né in cielo né in terra. E quindi con il collega campano Sangiuliano abbiamo presentata questa candidatura che si chiude nel 2025.

l'Italia potrebbe ottenere questo riconoscimento: che ce ne facciamo? È un riconoscimento, ma i due anni precedenti sono un'occasione per poter raccontare quello che siamo orgogliosamente perché l'orgoglio una cosa importante. Ma essendo consapevoli della potenzialità di poter immaginare un mercato che si apre ancora di più e che porta i nostri 60 miliardi di export a diventare 120, 180, infiniti rispetto al mercato che si apre se la qualità resterà l'elemento con il quale si sceglie il cibo che qualcuno ci racconta.

Anche nelle prossime ore ci sarà una trasmissione (Report, ndr), che ci spiegherà che invece di allevare animali in campagna, invece di vederli crescere come ricordava Lorenzo, in stalle oppure in malghe, oppure far crescere il grano nei campi, si può produrre in laboratorio senza allevatori senza contadini, senza pescatori, per quello che riguarda il pesce, noi quel mondo lì non lo vogliamo. Per questo abbiamo proposto un disegno di legge per fare dell'Italia la prima nazione che proibirà la produzione, l'importazione e la commercializzazione di tutto quel finto cibo che non rappresenta il corretto rapporto tra uomo natura, lavoro che ha portato a crescere la civiltà in migliaia di anni e che noi intendiamo difendere.

Niente di particolare, lo abbiamo detto anche alla FAO, la sicurezza alimentare va raggiunta, ma non basta il cibo per tutti. Noi siamo contrari al cibo per tutti ne siamo per il buon cibo per tutti. Noi possiamo, con la ricerca, arrivare a mettere in condizione continenti come l'Africa di produrre autosufficienza alimentare e anche insegnargli, con la nostra tecnologia, con il nostro modo di trasformare, come si possa creare cibo che abbia anche un valore aggiunto in termini di mercato.

Così si garantisce la crescita del pianeta non immaginando di distribuire cibo a poco prezzo fatto male, con valori nutrizionali instabili e cancellare quello che abbiamo. Perché dove c'è un agricoltore, dove c'è un allevatore c'è un ambientalista, il primo ambientalista, quello che ha nella terra il suo principale, la sua principale possibilità di sostentamento, la sua cultura la sua tradizione per quello che tiene.

E non sono quelli che raccontano che la sostenibilità ambientale è cancellare l'agricoltura dove non c'è agricoltura, dove non c'è allevamento, dove non c'è pesca, è esattamente il contrario di quello che ci raccontano. Non c'è manutenzione del territorio, non c'è la possibilità di garantire il nostro pianeta dal dissesto idrogeologico. Dove non c'è l'agricoltura viene giù tutto. L'abbiamo visto a Ischia abbiamo visto in Emilia Romagna, lo vediamo dappertutto. Bisogna invertire anche in termini comunicativi questo fattore.

In Giappone al G7 ho ascoltato i ragazzi degli agrari giapponesi e io credo che i nostri studenti, gli istituti agrari, non siano secondi a nessuno, siano ragazzi bravissimi, così come nel loro percorso universitario trovano occasioni di lavoro in questo straordinario mondo non fatto di fatica, sfruttamento, ma fatto di ricerca, come le spighe che crescono lì, raccontano e rappresentano.

E mi ha colpito una cosa: loro portano le famiglie, tutte, le più ampie, anche i nipoti e pronipoti, un giorno l'anno in campagna a vedere il cibo. Perché solo se lo vedi, solo se ti spiegano come viene realizzato, che lo rispetti, che lo capisci fino in fondo, che non lo sprechi. E questa è un'altra sfida che dobbiamo saper raccogliere Oggi sono davvero contento di essere qui per quello che rappresenta questa filiera virtuosa che equilibra valore, che si espande che rappresenta un'eccellenza italiana, ma anche perché quel campo rappresenta un valore che va ripreso quello della ricerca.

Quest'anno a Napoli con Agritech si potrà segnare una delle tappe fondamentali per la ricerca sul pianeta. Grazie ai fondi dell PNRR abbiamo stabilito il centro di ricerca più importante a livello italiano sicuramente, ma anche a livello mondiale sulle nuove tecnologie da applicare all'agricoltura. Ma l'Italia questo lo faceva 110 anni fa. E domani professore, lo ricorderemo mettendo la prima pietra di un museo dedicato a lui, a uno scienziato italiano, Nazzareno Strampelli, uno che prese le teorie di Mendel e le fece diventare qualcosa di concreto.

Nazzareno Strampelli riuscì a fare un miracolo in termini della sostenibilità ambientale. Riuscì a far nascere, a parità di consumo del suolo, il doppio del grano. Riuscì con una serie di sperimentazioni naturali, ad accedere a un modello di ricerca che metteva in condizioni di creare grani resistenti alla ruggine, all'allattamento, alla stretta di agosto e riuscire a dare la possibilità di migliorare il sistema agricolo senza peggiorare la qualità del prodotto.

E allora Nazzareno Strampelli, quest'anno saranno 110 anni dalla sua ricerca che portò a raddoppiare la produzione di grano in Italia, va ricordato e lo faremo con un museo all'interno del Ministero dell'agricoltura e poi nella terra in cui iniziò le sue ricerche a a Rieti, anche se per semplificare a tutti la la conoscenza del personaggio, è quello che ha inventato la Nazzareno Cappelli una delle produzioni di grano importanti oltre aver lavorato sul grano tenero diciamo è la marca più conosciuta è uno si chiede che ha fatto Nazzareno Cappelli? Nazzareno Cappelli gli diede i terreni nel foggiano per piantare i suoi grani Strampelli fu il personaggio invece a cui dedicheremo questa storia che permette di rimettere al centro l'agricoltura.

Ultima chiudo sui sostegni, perché le cose si fanno anche sostenendo alcune filiere. Noi abbiamo la PAC interviene per 37 miliardi in cinque anni interviene su tanti settori dell'agricoltura per rilanciarle. Sul grano tenero non può intervenire direttamente per ragioni ancora che vanno approfondite. Ma noi abbiamo voluto quest'anno creare un fondo sovranità di sovranità alimentare, con i primi 100 milioni conto in legge di stabilità di ottenere ulteriori finanziamenti, che vanno insieme 225 milioni per l'innovazione tecnologica che si vanno a sommare agli investimenti già inseriti nel PNR.

Sui fondi della sovranità alimentare abbiamo dedicato un capitolo apposito i 17 milioni al grano tenero. Perché? Perché noi intendiamo incentivare quelle filiere di cui abbiamo necessità. Noi abbiamo necessità di tenere in piedi delle filiere in modo tale che si organizzino, che diventino produttive. Non facciamo testimonianza. Creiamo le condizioni per tenere in piedi nei momenti di difficoltà o incentivare in alcune aree del Paese dove c'è meno redditività di produzione, l'agricoltura, perché è un valore si chiama settore primario perché ci dà la nostra alimentazione ma è per noi il settore primario in termini culturali, storici, di appartenenza.

Allora io spero il prossimo anno nel centenario del Mulino che qui non ci siate solo voi, tanti giornalisti le tante autorità presenti, i tanti che hanno avuto modo negli anni di affezionarsi a questo evento, ma ci siano gli studenti delle scuole ci siano gli studenti dell'università, ci siano tutti coloro che devono capire che l'agricoltura è una grande occasione dal punto di vista occupazionale e anche di soddisfazione".