Green Deal: Filiera Italia, inaccettabile ricatto del vicepresidente Timmermans sulla pelle degli agricoltori e dei consumatori Ue

“Riteniamo inaccettabile il ricatto avanzato dal vicepresidente Frans Timmermans”: è quanto afferma Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, commentando le dichiarazioni del vicepresidente esecutivo della Commissione europea alla COMAGRI del Parlamento europeo in riferimento ai continui ritardi per la presentazione della proposta sulle tecniche di evoluzione assistita. “Affermare che, in assenza dell’approvazione delle proposte sulla riduzione dei prodotti fitosanitari e sul ripristino della natura, la Commissione non presenterà l’attesa proposta sulle NGTs, significa mettere a rischio l’innovazione e la resilienza, ma anche la stessa sostenibilità del settoreagricolo europeo”, continua Scordamaglia.

“Al fine di continuare nel percorso intrapreso verso una sempre maggiore sostenibilità delle filiere agroalimentari, gli agricoltori e l’intera filiera agroalimentare europea hanno bisogno di alternative efficaci per ridurre gli input chimici e l’impatto sulle risorse naturali”, prosegue il consigliere. E aggiunge: “Negare loro questa possibilità, obbligando la filiera e di fatto lo stesso Parlamento Ue - che ha già dimostrato in buona parte di non condividere tale linea - ad accettare una netta riduzione degli strumenti di difesa dalle fitopatologie, significa mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare in Ue e nel mondo e aumentare le importazioni da paesi terzi che non rispettano le nostre stesse norme in termini di sostenibilità ambientale e sociale, nonché di sicurezza alimentare e benessere animale”.

“Chiara la difficoltà del Commissario – conclude Scordamaglia – a raggiungere quegli obiettivi solo ideologici del Green Deal, soprattutto in vista delle prossime elezioni, sulle quali finalmente sta prevalendo il buon senso in Consiglio e Parlamento Ue, andando verso una sostenibilità vera e competitiva e una transizione verde fatta con e non contro gli agricoltori e la filiera agroalimentare europea”.