Gustatus, tutto il buono della Maremma in cinque giorni di festival Dal 28 ottobre al 1° novembre tra le vie e le piazze di Orbetello

Cinque giorni per assaggiare tutto il buono della Maremma: dal 28 ottobre al 1° novembre torna Gustatus, la più grande manifestazione gastronomica della Laguna di Orbetello, pronta a conquistare le vie e le piazze con streetfood, showcooking, degustazioni, incontri con chef e produttori del territorio, musica ed eventi per tutta la famiglia. Organizzata dal Comune di Orbetello con il Consorzio degli operatori turistici Welcome Maremma, in collaborazione con I Love Italian Food (network e associazione culturale no profit che promuove e difende la vera cultura enogastronomica italiana nel mondo), Gustatus spegne quest’anno 18 candeline.

Dal Maremma-burger alla zuppa di lumache, dall’anguilla al tanto discusso granchio blu, il menu del long weekend in Laguna è variegato e passa attraverso prodotti pluripremiati, ma anche concerti, eventi per tutta la famiglia, artigianato, nell’ottica di valorizzare il territorio. Si conferma anche quest’anno la collaborazione con Orto Giusto, associazione onlus che opera con ragazzi diversamente abili producendo verdure e ortaggi ad alto valore etico oltre che nutrizionale.

Oltre 90mila le presenze attese per un festival che ogni anno attrae pubblico da tutta Italia. Confermata la formula con piazze tematiche per una manifestazione diffusa sul territorio. Piazza della Repubblica si trasformerà per il lungo Ponte di Ognissanti in Piazza delle Filiere, con una Cucina Teatro destinata a ospitare le narrazioni dei prodotti, dei produttori e degli chef del territorio. Oltre 40 gli appuntamenti in programma in cinque giorni, tra showcooking con gli chef e degustazioni guidate dai sommelier. I vini maremmani saranno protagonisti dell’area Enoteca. Non mancheranno i produttori di birre artigianali locali. La piazza ospiterà inoltre gli stand delle principali aziende della filiera maremmana, per assaggiare le eccellenze del territorio. Pronti a scendere in Piazza delle Filiere anche i ristoratori locali, con 15 stand diversi dove gustare oltre 50 piatti tipici o rivisitati per l’occasione: dai celebri ravioli maremmani al Maremma-burger (con salsiccia locale), dalle pappardelle al cinghiale all’anguilla. Ma c’è anche chi ha pensato al crostino di coccodrillo - tutt’altro che local - e a come proporre il granchio blu, diventato a malincuore familiare.

Piazza del Popolo sarà invece rinominata Piazza dei Sapori per l’occasione e diventerà scenario dell’area mercato, tappa obbligata per chi desidera portarsi a casa un po’ dell’atmosfera della Toscana del sud. Piazza del Plebiscito, invece, si trasformerà in Piazza della Ciccia, la Mecca dei carnivori, dedicata a produzioni e piatti a base di carne per cui viene celebrata la Maremma. Via degli Artisti invece ospiterà un mercatino variopinto con curiosità, prodotti di artigianato e opere realizzate da artisti locali, che si snoderà fino al Museo Archeologico Guzman, dove si terranno alcuni eventi del festival. I più piccoli, invece, potranno divertirsi con i giochi antichi nell’area bambini, dentro ai giardini chiusi.

Durante il festival sarà inoltre consegnato il Premio Graziani, intitolato all’avvocato Ennio Graziani, uomo di grande cultura e autore di numerosi libri dedicati alla cucina tradizionale. Il vincitore sarà individuato attraverso un contest culinario che si svolgerà proprio durante i giorni della manifestazione.

“Gustatus torna nel 2023 in grande stile – dichiara l'Assessore al Turismo del Comune di Orbetello Maddalena Ottali - confermando il concept dell’evento che tanta importanza vuole dare alle nostre aziende enogastronomiche e della ristorazione e alle nostre realtà associative. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nuovamente nell’importanza dell’evento, tutte le Aziende e i Ristoranti partecipanti, le Associazioni del territorio che partecipano con entusiasmo, tutti gli sponsor e naturalmente i partner storici, il Consorzio Welcome Maremma e I Love Italian Food. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo dei main sponsor Conad, Banca Tema, Orbetello Camping Village a cui va tutta la mia gratitudine. Un ringraziamento ovviamente agli Uffici del Comune per il grande impegno e ai partner storici per il supporto all’organizzazione di questa edizione che, come si può vedere dall’articolazione del programma, ricco di eventi e di novità, sono certa sarà la giusta spinta dell’evento e del territorio che lo ospita”.