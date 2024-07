Gymnasium Oma, Agia-Cia: Luca Bianchi tra i 20 giovani della quarta edizione

I giovani imprenditori agricoli di Cia-Agricoltori Italiani ancora una volta protagonisti del Gymnasium, il programma internazionale di alto livello, per la formazione degli under 40 del settore, promosso dall’Organizzazione mondiale degli agricoltori (Oma). Luca Bianchi, il trentaduenne, imprenditore agricolo marchigiano, apicoltore e produttore biologico, scelto per essere tra i 20 partecipanti, selezionati in tutto il mondo, della quarta edizione del programma.

Il percorso coinvolgerà il gruppo in circa due anni di intensa attività e sarà scandito dalla partecipazione a conferenze importanti su agricoltura e relazioni di mercato e da preziosi momenti di confronto con istituzioni, esperti e tecnici di caratura internazionale. Tappe significative e storiche: il Comitato per la sicurezza alimentare mondiale, il Forum globale sull'alimentazione e l’agricoltura, la Conferenza delle parti Unfccc, la Cop e il Forum politico delle Nazioni Unite.

"Il Gymnasium Oma è un punto di riferimento sempre più imprescindibile nella crescita professionale dei giovani imprenditori agricoltori e cittadini del mondo -commenta soddisfatto per questa nuova convocazione in Agia-Cia, il presidente nazionale Enrico Calentini-. Di fronte alle sfide che investono l’agricoltura, prima tra tutte i cambiamenti climatici, ma anche rispetto alle dinamiche geopolitiche globali con ripercussioni significative sulle relazioni commerciali in Europa e fuori, Agia-Cia si pone anche come acceleratore di sviluppo imprenditoriale puntando su competenza e innovazione, talento e capacità di fare rete. In questo senso, l’esperienza del Gymnasium è un passaggio che si sta rendendo quasi obbligato, ma soprattutto necessario”.

Luca Bianchi è titolare di un’azienda agricola biologica nel comune di Fabriano (An), area interna e rurale delle Marche. Nel 2016 ha costruito da zero la sua attività. Prime compagne d’avventura le api, alleate nella realizzazione di un progetto totalmente orientato alla produzione bio e stanziale. Inoltre, fa seminativi e tutto ciò che coltiva, a partire dai cereali per la pasta, contribuisce alla crescita della filiera agroalimentare del territorio. “Le api ci insegnano quanto conti il lavoro di squadra nel raggiungimento di obiettivi complessi, ma cruciali. Affronterò il Gymnasium con questa visione, onorato di farne parte e pronto a lavorare per portare un contributo di valore anche ad Agia-Cia”, la dichiarazione di Luca Bianchi che, oggi, è anche presidente Agia-Cia Marche e vicepresidente Agia-Cia nazionale.