Made in Italy, Hannappel (Philip Morris): grandi investimenti in Italia su industria, agricoltura e digitale. VIDEOINTERVISTA

Milano - “Il Giornale compie 50 anni e noi di Philip Morris Italia ne facciamo 60, andiamo avanti verso un futuro senza fumo e un presente in Italia con tantissimi investimenti, come quelli industriali e penso allo stabilimento di Crespellano, che è la fabbrica più grande fatta in Italia in questo secolo. Forti investimenti anche in agricoltura, con 500 milioni investiti in 5 anni con l’accordo con Coldiretti e il memorandum d’intesa con il Masaf. E poi tanti investimenti anche nel digitale e nei macchinari. Siamo molto integrati nel nostro paese, è importantissimo avere multinazionali che creano un collante all’interno delle filiere nazionali per poi esportare il made in Italy.”

Così Marco Hannappel, Ad Philip Morris Italia, a margine dell’evento "Il Giornale 50 anni dopo".