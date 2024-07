I Consorzi di Bonifica potranno accedere a comunità energetiche rinnovabili. Il grazie di Anbi

“Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento al Vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, Francesco Battistoni, un cui ordine del giorno al Decreto Infrastrutture, sostenuto dal gruppo Forza Italia e recepito dal Governo, consentirà anche ai Consorzi di bonifica ed irrigazione di partecipare alle Comunità Energetiche Rinnovabili”.

A dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI).

Ciò – prosegue il Presidente di ANBI - oltre a fungere da incentivo per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, dà la possibilità di abbattere i costi d’esercizio degli impianti idraulici, il cui consumo supera i 600 milioni di kilowattora annui, per un costo fortemente aumentato a causa dell’estremizzazione degli eventi atmosferici e della forte fluttuazione dei prezzi, cui gli enti consorziali hanno finora risposto, ottimizzando i consumi ed aumentando l’autoproduzione di energia pulita. Da tempo, per altro, i Consorzi di bonifica chiedono inutilmente di poter usufruire di tariffe elettriche agevolate, in considerazione della funzione sociale dell’attività per la sicurezza idraulica delle comunità. Il provvedimento, approvato alla Camera ed il cui iter si trasferisce ora al Senato, potrà permettere di alleggerire i conti dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, che per legge devono chiudere i bilanci in pareggio, liberando risorse da investire sui territori ed allontanando il rischio di ulteriori oneri a carico dei consorziati” concludeFrancesco Vincenzi.