I sette giorni ‘agricoli’ della Camera. Tutti gli appuntamenti

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dalla Possibilità per le province autonome di Trento e di Bolzano di disciplinare la gestione della fauna carnivora in deroga alle norme Ue sulla conservazione degli habitat naturali, per cui è previsto l'avvio dell'esame

Nel corso della settimana la Commissione, in sede referente, inizierà l’esame della proposta di legge recante “Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (C. 167 Cattoi – Rel. Bruzzone, LEGA) e della proposta di legge recante “Disposizioni di semplificazione della disciplina del contratto di appalto in agricoltura” (C. 701 Caretta e Ciaburro – Rel. Cerreto, FDI).

In videoconferenza, svolgerà l’audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti “Disposizioni per la castanicoltura”.

Sempre in sede referente, proseguirà l’esame della proposta di legge recante Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo (C. 752 Carloni – Rel. Pierro, LEGA).

Infine, in sede consultiva, per il parere da rendere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro inizierà l’esame del decreto-legge n. 44 del 2023, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” (C. 1114 Governo – Rel. Davide Bergamin, LEGA).